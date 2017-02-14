14.02.2017 01:44:34

Çocuk döven Kuran kursu hocası tahliye edildi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde terlikle çocuk döven Kuran kursu hocasının tahliye edildiği belirtildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Sakarya'nın Erenler ilçesinde 12 yaşındaki A.P.'yi terlikle dövdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tutuklanan Kuran kursu hocası Şükrü Yılmaz, avukatının Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itirazın ardından tahliye edildi.

Erenler Çaybaşı Yeniköy'de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Hz. Musab Erkek Kuran Kursu'nda küçük çocuğu terlikle dövdüğü görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından tutuklanan Kuran kursu hocası Şükrü Yılmaz, 'Küçük çocuğa darp ve eziyet' suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaya başladı.

Geçen hafta görülen davada mahkeme, Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bu karar üzerine avukatı kaçma şüphesi olmaması, istenen cezanın hükmün geri bırakılması kapsamında yer alacağı suç olması nedeniyle tahliyesi için Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

Mahkeme, Şükrü Yılmaz'ın tahliyesi yönünde karar verdi. Karar sonrasında yaklaşık 1 aydır tutuklu bulunan Şükrü Yılmaz bu gece saat 21.00 sıralarında Ferizli Cezaevi'nden tahliye edildi.

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