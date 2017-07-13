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Çocuğunuzu sıcaktan koruyun
13.07.2017 13:39:25

Çocuğunuzu sıcaktan koruyun

Prof. Dr. Taner Yavuz, çocukların sıcak havada mutlu ve sağlıklı kalması için önerilerde bulundu.

Hava çok sıcak olduğunda vücudumuzu soğutmak için terleriz, bu nedenle her zamankinden daha fazla sıvı kaybederiz. Bu durum kan basıncında düşmeye ve kalbin daha hızlı atmasına neden olur. Yeterince su ve şeker içermeyen sıvı tüketildiği sürece çoğumuzda bir soruna yol açmaz ve sıvı kaybına neden olmaz.

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Yavuz, ''Sıcak havada kalbin iş yükü arttığı için koroner hastalarında göğüs ağrısı tetiklenebilir. Kalp yetersizliği olan hastalarda kalbin istenen düzeyde kasılması, pompa görevini yapamaması nedeniyle vücudun serin yerde tutulması çok önemlidir. Bu hastaların kullandıkları idrar sökücü ilaçlar su kaybını artırarak baş dönmesine neden olabilir. Kısa süreyle ilaçlara ara verilmesi ve bunun için doktorunuzla görüşmeniz gerekebilir'' dedi.

Çocukları sıcak havadan korumanın yolları

Bebekler ve küçük çocuklarda ter bezleri erişkinlerden sayıca daha az olduğundan sıcaktan kolay etkilenirler. Düzenli su içirilmeli, ince giydirilmeli ve serin tutulmalıdır.

Güneşten korunma nasıl olmalı?

Serin tutup, güneşten korumalıyız. Vücutlarını soğutma kabiliyeti yeterince gelişmemiş olduğundan, bebek ve çocuklarda sıcak basması ve sıcaklıkla ilişkili rahatsızlıklar çabuk gelişir.

Sıcak hava için öneriler

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Yavuz, çocukların sıcakta mutlu ve sağlıklı kalması için önerilerde bulundu;

- 6 aydan küçük bebekler direkt güneş ışığından uzak tutulmalıdır. Bebeklerin derilerinde güneşten koruyucu melanin pigmenti çok azdır.

- Daha büyük bebekler de özellikle güneş ışığının çok etkili olduğu aylarda direk güneş ışığından korunmalıdır. Sıcak havada dışarı çıkıldığında bebek arabasına güneşlik takılmalıdır.

- Güneş koruyucu faktörü en az +30 faktör güneş kremleri birçok firma tarafından üretilmektedir. Çocuklar için olanları tercih ediniz, bu kremler cildi daha az tahriş eder. Düzenli olarak havuz ve denizde kullanınız. Güneş yanıkları çocuklarda dahi cilt kanseri riskini arttırır, bu nedenle güneşte her 2 saatte bir güneş kremini tekrar sürünüz.

- Güneşin direkt ışığından saat 11-14 arası uzak tutunuz. 30-50 faktör kullanınız. Yara olan bölgelere en az 50 faktör güneş kremi kullanınız.

- Bebeğinizin kıyafetleri, vücut ve ayaklarını; güneş şapkası ise, başını ve ensesini örtecek özelliklerde olmalıdır.


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