20.01.2017 21:26:58

Çocuğunu kenara itti, kendi aracın altında kaldı

İzmir'in Foça ilçesinde yolun karşısına geçen bir anne, hızla gelen bir aracın geldiğini fark edince oğlunu kenara ittirdi. Oğlunun hayatını kurtaran 6 çocuk annesi kadın, servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

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İzmir'in Foça ilçesinde yolun karşısına geçen bir anne, hızla gelen bir aracın geldiğini fark edince oğlunu kenara ittirdi. Oğlunun hayatını kurtaran 6 çocuk annesi kadın, servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti.Kaza, Yenifoça Mahallesi Oruç Reis Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenifoça Reha Midilli Ortaokulu'nda çalışan Naile Deniz(38),5 yaşındaki oğlu ile karşıdan karşıya geçmek isterken, bir aracın geldiğini görünce oğlunu kenara itti, ancak kendisi G.B.(31) yönetimindeki 52 BN 487 plakalı servis aracının altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Naile Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.Kazada hafif yaralanan çocuk ise sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, Naile Deniz'in cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kazanın ardından Foça Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan servis şoförü G.B. adliyeye sevk edildi.