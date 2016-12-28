28.12.2016 07:44:48

Çocuğuna böcek ilacı içirdi

Edirne'de bir anne, çocuğuna antibiyotik yerine böcek ilacı içirdiği belirtildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Edirne'nin Keşan ilçesinde anne E.S., hastalanan oğlu 4 yaşındaki S.S.'ye antibiyotik yerine yanlışlıkla böcek ilacı içirdi. Annenin durumu fark etmesi üzerine küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Yukarı Zaferiye mahallesinde meydana geldi. E.S., hastalanan oğlu S.S.'ye antibiyotik vermek istedi. Ancak E.S. ilaçları karıştırarak S.S.'ye yanlışlıkla böcek ilacı içirdi. Annenin durumu fark etmesi üzerine küçük çocuk hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. S.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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