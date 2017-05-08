08.05.2017 18:44:57

Çocuğun bacağı yürüyen merdivene sıkıştı

Gayrettepe metro durağında bir çocuğun bacağı yürüyen merdivene sıkıştı.

Gayrettepe Metro İstasyonu'nda 9 yaşındaki çocuğun bacağı, yürüyen merdiven sıkıştı.

İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılan minik çocuk, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. 9 yaşındaki Muhammet Emre Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, olay, sabah saatlerinde Gayrettepe Metro İstasyonu'nda yaşandı. Annesi ile birlikte metrodan inen Muhammet Emre Y.(9), Zincirlikuyu otobüs duraklarına çıkan yürüyen merdivene yöneldi. Ancak yürüyen merdivene binen minik Muhammet, bir anda acı içinde yerde kaldı. Minik çocuğun bacağının mekanizmaya sıkıştığını gören vatandaşlar ve görevliler hemen duruma müdahale etti. Önce yürüyen merdiven durduruldu, ardından da polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minik Muhammet'i sakinleştirerek kurtarma çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda merdiveni keserek sıkıştığı yerde kurtarılan Muhammet, tedavi edilmek üzere Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kazanın meydana geldiği yürüyen merdiven bakıma alınırken, yolcular merdivenlere ve asansöre yönlendirildi.