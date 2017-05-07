08.05.2017 09:31:24

Çoban fuarında bal yarışması düzenlenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ana sponsorluğunda düzenlenen Anadolu Çoban Fuarı kapsamında 'Ankara'nın En Güzel Balı Yarışması' gerçekleştirilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ana sponsorluğunu üstlendiği Anadolu Çoban Fuarı kapsamında düzenlenen bal yarışmasında Ankara'nın en güzel balı belirlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklamasına göre, Anadolu Çoban Fuarı çerçevesinde "Ankara'nın En Güzel Balı Yarışması" düzenlenecek. Düzenlenen yarışmanın galibi hem "Ankara'nın En Güzel Balı" unvanının sahibi olacak hem de bal sağım makinesi kazanacak.

Bal üretimine teşvik etmek ve üreticilere destek olmak amacıyla düzenlenen yarışma için başvurular tamamlandı. Yarışmaya katılan Ankara balları, Ankara Büyükşehir Belediyesi Bal Analiz Laboratuvarında analiz edilerek ilk 3'e giren en iyi bal belirlenecek ve Anadolu Çoban Fuarında kazananlar açıklanacak.

Ankara'nın En Güzel Balı Yarışmasının yanı sıra fuarda kurulan 250 metrekarelik Çocuk Köyünde de çocuklara balı sevdirmek amacıyla Bal Yeme Yarışması düzenlenecek. Fuar süresince her gün düzenlenecek olan yarışmada çocuklar, 3'erli gruplarla bir kase ballı yoğurdu bitirmek için yarışacak.





- Arı yetiştiricilerine büyükşehir desteği





Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi tarafından "Ankara Çok Ballı" sloganı ile başlatılan proje kapsamında Ankara'da arıcılığın geliştirilmesi amacıyla bir yandan arıcılara boş kovan dağıtılırken, oğullu arı kovanları da satın alınarak yeni üreticilerle buluşturuluyor.

Ankara'nın iklim ve bitki örtüsündeki farklılıkların doğurduğu avantajı kullanarak, kırsal bölgelerde arı yetiştiriciliği alanında uzmanlaşmış üreticiler yetiştirilmesi planlanıyor, bal ve diğer arı ürünlerinin üretimini artırarak "Ankara Balı" menşeli ürününü yeniden canlandırmak amaçlanıyor.