02.02.2017 09:20:03

CNN'e röportaj veren darbeci askerin kimliği belli oldu

CNN International'a ismi ve yüzü gizlenerek röportaj veren darbeci askerin Tuğgeneral Mehmet Yalınalp olduğu iddia edildi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Yeni Şafak'ta yer alan haberde, röportajı veren komutanın Tuğgeneral Mehmet Yalınalp olduğu iddia edildi.

Yalınalp, darbe girişiminden telefonuna gelen "Türkiye'de tuhaf birşeyler olduğu" mesajıyla haberdar olduğunu söylemiş, Türkiye'de yaşananları 'gerçeküstü ve doğal olmayan' olarak nitelemişti.







NE OLMUŞTU?



CNN, adını açıklamadığı fakat "üst düzey bir asker" dediği darbeci ile röportaj yapmıştı. Yüzü gizlenen darbeci, Türkiye hakkında olumsuz ifadeler kullanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk Hava Kuvvetleri'nin "zayıf" durumda olduğu ileri sürdü. Türkiye'nin "uçak uçurmaktan bile aciz" olduğunu dile getiren askerin sözleri ise Beştepe'den büyük tepki gördü.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank, söz konusu askerin söylediklerine Twitter'dan tepki gösterdi. Varank, "Bir kısmı Yunanistana kaçtı. Bir kısmı ABDden hainlik peşinde.Dünya tarihi bu kadar aşağılık namussuz ihanet görmemiştir. Kelimeler yetersiz" ifadelerini paylaştı.

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