21.07.2017 15:16:56

CNN: ABD'li şirketler Rusya'ya yardım istemiyor

Amerikan kanalı CNN ABD'li şirketlerin Rusya'ya yaptırım uygulamasına karşı olduğunu yazdı.

CNN'de yer alan habere göre ABD'de enerji, bankacılık, hava-uzay ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketler, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısına ilişkin endişelerini dile getiriyor.

Tasarıda değişiklik yapılması için çağrıda bulunuyor.

BP, ExxonMobil, General Electric, Boeing, Citigroup, MasterCard ve Visa gibi şirketler tasarı aleyhinde lobi faaliyetleri yürüterek, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını önüne geçmeye çalışıyor.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un uzun yıllar yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı ExxonMobil ve bazı ABD'li enerji şirketlerinin Rusya'ya yaptırımların sertleştirilmesini öngören yasa tasarısından rahatsızlık duyduğu basına yansımıştı.

ABD Senatosu, 15 Temmuz'da Rusya'ya yeni yaptırımların getirilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti. Tasarı, Temsilciler Meclisi'nden geçerse ve Başkan Donald Trump tarafından imzalanırsa kanunlaşacak.