01.03.2017 10:20:30

ÇKA Yönetim Kurulu Toplantısı Adana'da Gerçekleştirildi

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Yönetim Kurulu Şubat Ayı Toplantısı, Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ın katılımıyla Adana'da gerçekleştirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Yönetim Kurulu Şubat Ayı Toplantısı, Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ın katılımıyla Adana'da gerçekleştirildi.ÇKA'nın Adana'da bulunan hizmet binasında yapılan toplantıya, Vali Çakacak'ın yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Şerafettin Aşut, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe ile ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu katıldı.Toplantıda, ÇKA'nın geçmiş dönemde gerçekleştirdiği faaliyetler değerlendirilirken, önümüzdeki dönem yapılması planlanan çalışmalar da görüşülerek karara bağlandı.