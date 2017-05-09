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ÇKA hizmet binası projesi mimarlık bölümü öğrencilerine tanıtıldı
10.05.2017 10:03:05

ÇKA hizmet binası projesi mimarlık bölümü öğrencilerine tanıtıldı

TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi üyeleri ve Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri arasındaki paylaşım ve dayanışmanın geliştirmesi amacıyla 'Buluşmalar' başlığında düzenlenen etkinlikler dizisi çerçevesinde, Çukurova Kalkınma Ajansı hizmet binasında 'Tasarımcı Uygulayıcı ve Kullanıcı Gözünden ÇKA Hizmet Binası' başlığı altında söyleşi ve teknik gezi gerçekleştirildi.

TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi üyeleri ve Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri arasındaki paylaşım ve dayanışmanın geliştirmesi amacıyla "Buluşmalar" başlığında düzenlenen etkinlikler dizisi çerçevesinde, Çukurova Kalkınma Ajansı hizmet binasında "Tasarımcı Uygulayıcı ve Kullanıcı Gözünden ÇKA Hizmet Binası" başlığı altında söyleşi ve teknik gezi gerçekleştirildi.

Türkiye'de 2016'da inşaatı tamamlanan 49 adet projenin seçildiği, 25 mimarı projenin yer aldığı Türkiye Mimarlık Yıllığı'nda, Y. Mimar Hakan Kısacık tarafından tasarlanan Çukurova Kalkınma Ajansı Hizmet Binası projesi, Çukurova Bölgesinde mimarlık yıllığına giren tek proje olarak yerini aldı.

TMMOB Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Ozan Tüzün, söyleşide, "Buluşmalar" başlığında düzenlenen etkinliklerde, üye birikimlerinin değerlendirilmesini ve ortaya konan mesleki ürünlerin tanıtımına olanak tanınmasını önemsediklerine vurgu yaparak, yerelde ortaya konan kıymetli çalışmaların ulusal bazda mimarlık ortamına da olumlu yansıyacağını ifade etti.

Tüzün, söyleşi, sohbet, sunu veya görsel anlatım yolu ile gerçekleştirilen etkinliklerle, üyelerin gerek Mimarlar Odası ile gerek birbirleriyle ilişkilerini geliştirmesi, üyeler arasında diyalog ve dayanışmanın artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu ise ilki 2006 yılında Çukurova Bölgesi'nde kurulan, günümüzde 26 kalkınma ajansının kurumsallaşma çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, kurumsallaşma çalışmaları içerisinde daha iyi hizmet vermeye yönelik fiziki şartların iyileştirilmesinin önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Ajans vizyonunu "bölgesel kalkınma sürecini ulusal ve küresel kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak tasarlayan ve yönlendiren uzmanlığa dayalı, girişimci ve öncü kuruluş olmak" olarak açıklayan Altunsu, bölgedeki diğer kurumlarla işbirliği kuran, insan odaklı çalışan ajansın tüm bunları yansıtacak bir hizmet binasının hayata geçmesinin ajansın ilk aşamadan bu yana özellikle üstünde durduğu bir konu olduğunu belirtti.

Lutfi Altunsu, hizmet binası projesi için, "Bina, 'Engelsiz Kent Adana' yaklaşımı ile aynı kaygıları taşıyan proje yürürlükteki engelliler yönetmeliğine göre yapılandırılmıştır. Konferans salonu, engellilerin izleyici olarak konferans salonunu kullanabileceği gibi, bir konuşmacı olarak da katılımına olanak verecek şekilde düzenlenmiştir. Peyzaj çalışmaları Adana'nın iklimi göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir. Fonksiyonelliği ön plana çıkaran projede ajans hizmetleri ve personelin ihtiyaçları odak noktasını oluşturmaktadır. Bu açıdan temel amaç bölgeye daha kaliteli ve daha iyi hizmet sunabilmektir" ifadelerini kullandı.

Altunsu, bina projesinin 2016 yılı mimarlık yıllığına girmesinin gurur verici olduğunu belirtip, başarının ortaya konmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Söyleşide, Hizmet Binası Kabul Komisyonu Başkanı Murat Torun uygulama sürecinden bahsederken, İhale Komisyonu Başkanı Rifat Duran ise arsanın tedarik edilip, hem tasarım hem de uygulama ihale süreçleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Tasarım ekibi adına konuşan Y. Mimar Hakan Kısacık projeyi kısaca şöyle özetledi:

"Ana ve ek hizmet binaları ile 250 kişilik konferans salonundan oluşan kompleks, 12 dönüm araziye oturmaktadır. D400 Karayolu üzerinde bulunan arsa üzerine inşa edilecek olan yapı; zayıf çevresel verilerden çok arsa verileri üzerine yoğunlaşarak, "insan ölçeği öncelikli" kurgulanmıştır. Çukurova Kalkınma Ajansı gibi önemli ve gücünü bölgesinden alan kurum icin; daha sade, daha kendini net ifade eden bir form: Basitlik, İnsan ölçeği ve Basit malzemeler, mevcut arsa içindeki Tekel yapılarından geriye kalan ağaç grupları ve dizisi, D400 karayolu üzerinde, hızlı akan trafiğin üzerinde kendini ifade edecek, kafasını uzatacak ve gösterecek bir yapı, protokol girişi ve günlük giriş noktaları, 250 kişilik konferans salonunun kitlesel ve işlevsel büyüklüğü tasarıma girdi teşkil etmiştir."
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