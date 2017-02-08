08.02.2017 15:37:19

Cizre'de uygulamalı girişimcilik eğitimi başladı

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, KOSGEB işbirliği ile uygulamalı girişimcilik eğitimlerine başladı.

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Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, KOSGEB işbirliği ile uygulamalı girişimcilik eğitimlerine başladı.Cizre Belediyesi bünyesinde KOSGEB iş birliğiyle başlatılan ve 250 kişinin başvurduğu uygulamalı girişimcilik eğitimi başladı. İş fikirleri, iş kurmak ve iş geliştirmek isteyenlere yönelik belediye ve KOSGEB işbirliğiyle başlatılan kurs için ilk etapta 150 kişiye 25'er kişilik 6 gruba eğitim verilecek. Diğer başvuru sahiplerine ise ikinci etapta eğitimin verileceği belirtildi.Cizre Meslek Yüksek Okulu Konferans salonunda düzenlenen eğitimde Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Vedat Sönmez tarafından ilk eğitim bilgisi olarak halkla ilişkiler konusunda girişimcilere geniş bir biçimde bilgiler aktarıldı. Hemen akabinde ise girişimcilere girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, sorumlu girişimcilik kavramı, finansal plan ve iş planının yazılması gibi konularda eğitimlerin verileceği belirtildi.