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Cizre'de saldırıda 11 arkadaşını şehit veren gazi, baba ocağında
31.12.2016 12:39:06

Cizre'de saldırıda 11 arkadaşını şehit veren gazi, baba ocağında

26 Ağustos'ta Cizre'de yaşanan hain terör saldırısında 11 arkadaşını şehit veren ve kendisi de yaralanarak gazi olan Samsunlu polis memuru Umut Tekin, tedavi sonrası baba ocağına geldi.

26 Ağustos'ta Cizre'de yaşanan hain terör saldırısında 11 arkadaşını şehit veren ve kendisi de yaralanarak gazi olan Samsunlu polis memuru Umut Tekin, tedavi sonrası baba ocağına geldi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne tayin olan Umut Tekin, Cizre ilçesindeki görevinin 3'üncü gününde 26 Ağustos 2016 tarihindeki bombalı araçla yapılan saldırıda yaralanmıştı. Saldırı sonrası Dicle Üniversitesinde 15 gün yoğun bakıma alınan ve tedavisine Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilen Umut Tekin, 4 ay sonra Samsun'daki baba ocağına geldi. 3.5 yıl önce memuriyete başlayan, Ankara'dan tayin gittiği Cizre'de bombalı saldırıyla karşılaşan Tekin, en büyük acısının ise yakından görüştüğü 11 arkadaşının saldırıda şehit düşmesi olduğunu söyledi.

"Yaşadığıma sevinsem mi üzülsem mi bilmiyorum"

Hain saldırı anını anlatan polis memuru Umut Tekin, "O gün devriye dönüşü sabah aracımızı yıkarken saat 08.46'da bombalı araç patlatılmıştı. Patlamaya 20 metre uzaktaydım. Şarapnel parçaları vücudumun çeşitli yerlerine geldi. Birçok yerimdeki parçalar ameliyatla çıkarıldı. Sol ayakta 2 parmağım koptu, sağ bacağımdaki his kaybıyla ilgili fizik tedavilerim sürüyor. Yaşadığıma sevinsem mi üzülsem mi bilmiyorum. Asıl üzüntüm ise şehit olan arkadaşlarımdı. Patlama yerinden benden uzakta kalan arkadaşlarım dahi şehit olmuştu. Allah'ım şehit arkadaşlarıma rahmetiyle muamele etsin. 4 ay önce yaşadıklarımdan sonra ilk olarak doğup büyüdüğüm Samsun Zeytinlik Mahallesi'ndeki baba evine gelmenin buruk mutluluğunu yaşıyorum. Özellikle babaannem ve büyük babamla beraberliğimizdeki onların sevincini unutamam. Bir haftalık Samsun ziyaretim sonrası tedavilerimin geri kalanının yapılması için Ankara'ya döneceğim. Fakat özellikle babaannem ve yakınlarım beni geri göndermek istemiyorlar" dedi.

"Allah o günleri kimseye yaşatmasın"

Oğullarının sürpriz yaparak kendilerini ziyaret etmesine çok sevindiklerini ifade eden baba Şenol ve anne Gülay Tekin ise, "Allah o günleri kimseye yaşatmasın. Çok şükür evladımız 4 ay sonra yuvasına döndü. Şehit olan 11 polisimiz bizlerin en büyük üzüntüsü. O anne ve babalarının yaşadıklarını anlamaya çalışıyoruz. Allah'ım şehit anne ve babalara sabırlar versin, ülkemize böyle acılar yaşatmasın. Ülkemize hainlik peşinde olanlara da fırsat vermesin. Çocuğumuzda fiziksel anlamda eksikliklerimiz var ama buna da şükrediyoruz. Diyarbakır'da yoğun bakımda kaldığı günlerde bizler dışarıda saatleri geçiremiyorduk. O esnada aklımızdan geçenleri de Allah kimseye nasip etmesin" diye konuştu.

Çevik Kuvvet Polisi, ailesine yaptığı bir haftalık sürpriz ziyareti sonrası Ankara'ya dönüp tedavisine devam edecek.
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