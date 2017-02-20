20.02.2017 11:14:07

Cizre Belediyesi Nur Mahallesi'nde çalışmalara başladı

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, Nur Mahallesi BOTAŞ Caddesi üzerinde imar yolunu kapatan bazı ev ve bahçeleri yıkıp, cadde üzerinde bulunan parkta ve refüjlerde yenileme çalışmalarına başladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, Nur Mahallesi BOTAŞ Caddesi üzerinde imar yolunu kapatan bazı ev ve bahçeleri yıkıp, cadde üzerinde bulunan parkta ve refüjlerde yenileme çalışmalarına başladı.İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname ile Kaymakam Ahmet Adanur'un belediye başkanı olarak görevlendirildiği Cizre Belediyesi, ilçeyi daha modern bir kent haline getirmek için çalışmalarına kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Nur Mahallesi BOTAŞ Caddesi üzerinde bulunan ve imar yolunu kapatan bazı ev ve evlere ait bahçeler Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılmaya başlandı. Yıllar önce imar yolunda inşa edilen ve BOTAŞ Caddesi'ni kapatan ev ve bahçeleri yıkmak için önce incelemeler yapıldı, akabinde imar yolunu kapatan ev ve bahçeler tespit edildikten sonra yıkım işlemleri başlatıldı. Yapılan çalışmalarla İmar yolu açıldı, yol genişletildi. Caddede bulunan 1800 metrekarelik park ve refüjde de yeniden düzenleme çalışması başlatıldı. Yapılacak olan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Nur Mahallesi'nde bulunan park modern bir görünüme sahip olacak.