07.05.2017 15:44:18

Citroen, hem satış hem de servis avantajları sunuyor

Citroen C3, C4 Cactus, C4 Picasso ve Grand C4 Picasso modellerinde 20 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatı sunulurken, 20 Mayıs'a kadar araçlarını yetkili servislere getiren otomobil sahiplerine de yüzde 20 indirim imkanı sağlanıyor

Citroen modellerinde hem satış hem de satış sonrasında avantajlar mayıs ayında da devam ediyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, Citroen'in, 2017 yılına ait binek ve hafif ticari modellerine sıfır faiz fırsatıyla sahip olunabiliniyor.

Kampanya dahilinde Citroen yeni C3 için 20 bin liraya ye 20 ay sıfır faiz, C4 Cactus, C4 Picasso ve Grand C4 Picasso modellerinde 30 bin liraya 20 ay sıfır faiz, 2017 model Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerinde ise 24 bin liraya 24 ay sıfır faiz fırsatları sunuluyor.

Dizel motorlu yeni Citroen C-Elysee modelinde ise 5 bin 200 TL'ye varan indirim imkanı bulunuyor.

Citroen, ayrıca, 20 Mayıs 2017'ye kadar araçlarını yetkili servislere getiren otomobil sahiplerine, fren balata setleri, fren diskleri, triger seti, triger kayışı, yağ filtresi ve hava filtresi gibi parçalarda ve bu parçaların işçiliklerinde yüzde 20 indirim sunuyor.