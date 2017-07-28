28.07.2017 17:04:08

Çırak bulamadığı için mesleğini oğluna öğretiyor

Yozgat'ta unutulmaya yüz tutmuş ve zamana direnen mesleklerden biri olan yorgancılık mesleğini 32 yıldır sürdüren Şuayip Uçar, çırak bulamamaktan yakınırken, mesleğini ise liseye giden oğluna öğretiyor.



Yozgat'ta zamana direnen 8 yorgancıdan biri olan 48 yaşındaki Şuayip Uçar, geçmişte yaşanan yoğun iş temposunu arar olduklarını ve artık çırak bulamadıklarını söyledi. Liseye giden oğluna yorgancılık mesleğini öğreten Uçar, mesleğin bitme noktasına geldiğini ifade ederek, "Meslek bitiyor çırak bulamıyoruz. İhtiyaçtan dolayı yapıyoruz bu mesleği. Bu mesleğin bitmemesi lazım. Yozgat'ta bu işi yapan 8 kişiyiz. Yozgat soğuk memleket yün yorgana ihtiyacı var. Düğün sezonunda işimiz açılıyor ama eleman bulamıyoruz. Vatandaş hazıra yöneldi. 50 liraya yorgan alıyor. 1 sene kullanıyor geri atıyor. Hazır yorganlar yün yorganların yerini tutmuyor" dedi.



Babasının yanında yaz tatillerini çalışarak geçiren Yasin Uçar ise, "Bu meslek bitme noktasına çoktan geldi. Çırak yetişmiyor. Ben yaz tatillerinde babama yardım ediyorum. O da zorlanıyor 32 yıldır yapıyor bu işi. 4 senedir de ben yapıyorum. Babama yardım amaçlı yaz tatillerinde çalışıyorum hem de okul harçlığımı kazanıyorum" şeklinde konuştu.