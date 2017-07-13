13.07.2017 15:13:32

Çipras Türkiye'yi hedef aldı

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Türkiye'yi hedef alarak, ''Barış, istikrar ve işbirliğine saygı duymayan bir komşumuz var'' dedi.

Yunanistan'ın Selanik şehrinde, Yunanistan- Sırbistan- Bulgaristan görüşmesinde konuşan Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Kıbrıs konusuna da değindi. Çipras, "Ulusal haklarımızı korumak için hep hazırız. Barış, istikrar ve işbirliğine saygı duymayan bir komşumuz var. Dış politikada bir deyim var, 'köpeğin kendini koruması için havlamasına gerek yok'. Biz de çok havlamıyoruz, sonuç getirmek istiyoruz. Çok olay çıkarmaya gerek yok" diye konuştu.