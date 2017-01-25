25.01.2017 19:01:35

Çipras'ı çileden çıkaran paket

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin kreditörlerle sürdürdüğü kurtarma paketi müzakerelerine ilişkin, 'Kurtarma paketi anlaşması dışında bir avroluk bile ek tedbir almamız mümkün değil.' dedi.

Çipras, yarın yapılacak kritik Avro Grubu toplantısı öncesi Yunanistan'ın Efimerida Ton Sindakton gazetesine açıklamalarda bulundu.

Çipras, olası bir erken seçime ilişkin yeniden sandığa gitmekten çekinmediklerini belirterek, "Zira, anketlerde daha önce hep geride olsak da seçimlerden galip çıktık. Ancak, şu an bir erken seçim anlamsız." ifadelerini kullandı.

Çipras, Yunanistan'ın avrodan çıkması ihtimalinin bulunmadığını belirterek, "Bu bir saçmalıktan veya bir ihanetten ibaret olur. Ne Yunanistan'ın avrodan çıkması ne de Uluslararası Para Fonunun (IMF) programda kalması bir çözüm getirir." değerlendirmesinde bulundu.

IMF'nin programa ilişkin tavrında net davranması gerektiğine dikkati çeken Çipras, "Avrupa, ABD'deki siyasi değişimle ortaya çıkan yeni durumu hesaba katmalı ve her ülkenin kısa vadeli yaptığı siyasi hesaplara göre değil ortak menfaatlere göre karar vermeli." çağrısında bulundu.

Çipras, kreditörlerle müzakerelerde yeni ek önlemlere karşı duruşlarının bir onur ve haysiyet meselesi olduğunu vurgulayarak, "Yeni ve ihtiyari tedbirler geçirmemiz yönündeki talepler sadece Yunan anayasasına değil demokratik normlara da uymayan bir durum. Kurtarma paketi anlaşması dışında bir avroluk bile ek tedbir almamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Yarınki Avro Grubu toplantısında gündemde yer alacak olan Yunanistan ve kreditörleri arasındaki müzakereler, özellikle istihdam piyasası ve enerji reformları üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle tamamlanamamıştı.

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