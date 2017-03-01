01.03.2017 10:25:43

Cinsel istismar zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da geçtiğimiz gün 11 yaşındaki erkek çocuğuna sosyal medya üzerinden cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Diyarbakır'da geçtiğimiz gün 11 yaşındaki erkek çocuğuna sosyal medya üzerinden cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Diyarbakır'da 33 yaşındaki M.A. isimli şahıs, sosyal medya üzerinden yazıştığı 11 yaşındaki B.Ö. ile geçtiğimiz cumartesi günü buluşma ayarlamış, buluşma yerine gittiğinde B.Ö.'nün babasını görünce olay yerinden kaçmıştı. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmaların ardından yakalanan M.A. hakim karşısına çıkarıldı. Konu ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Gözaltına alınan şüpheli M.A. Emniyet Müdürlüğündeki kolluk işlemlerinin ardından 28 Şubat'ta Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadesinin ardından Türk Ceza Kanunu'nun 103/1 (çocuğun cinsel istismarı) maddesi uyarınca tutuklanması talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince tamamlanan sorgusunun ardından şüpheli M.A., Türk Ceza Kanunu'nun 103/1 maddesi kapsamında tutuklanmasına karar verilerek kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmiştir" denildi.