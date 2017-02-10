10.02.2017 20:36:01

Cinsel istismar davasında sanığa 16 yıl 8 ay hapis

Zonguldak'ta 'zincirleme olarak çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla yargılanan sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Zonguldak'ta "zincirleme olarak çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla yargılanan sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.İddiaya göre şu an 17 yaşında olan N.B., geçen yıl Ekim ayında jandarmaya giderek 2 yıl boyunca arkadaşlık yaptığı ve sonrasında ayrıldığı Gökhan A.'nın (28) kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini öne sürerek şikayette bulundu. Gökhan A., olayın ilk suç tarihinin 2014 yılının Haziran ayında olması ve N.B.'nin o dönem 15 yaşından küçük olması sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. "Zincirleme olarak çocuğun cinsel istismarı" ve "kişi hürriyetini yoksun kılma" suçlamalarıyla yargılanan Gökhan A., Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya cezaevinden SEGBİS yöntemi ile katıldı. 17 yaşındaki mağdur N.B. ise duruşmaya katılmadı.Gökhan A., avukatı aracılığıyla Whatsapp mesajlaşmalarını ve N.B. ile çekilen samimi fotoğraflarını mahkemeye delil olarak sundu. N.B. ile yemin ederek birbirlerine söz verdiklerini söyleyen sanık, "Evlenecektik. Söz vermiştik birbirimize. Rızasıyla oldu. Sonra ayrılmak istedi. Kızgınlıkla kendisine tokat atmıştım. O da bu yüzden şikayetçi olmuş" dedi.Son sözü sorulan tutuklu sanık, "Ben hatta arkadaşlarıma imam bulmalarını söylemiştim. İmam nikahı kıyıp sonra ilişkiye girdik. Tahliye edilmemi talep ediyorum" diye konuştu.Mahkeme, 20 yıl hapis cezası verdiği tutuklu sanığın mahkemedeki iyi hali nedeniyle cezasında indirim yaparak cezasını 16 yıl 8 aya düşürdü.