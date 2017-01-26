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Çinli işadamları Türkiye'ye hayran kaldı
26.01.2017 13:27:06

Çinli işadamları Türkiye'ye hayran kaldı

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Asya Masası temsilcisi Muhammed Mesut Aktaşçı, Çin'den 23 kişilik iş adamı heyeti ile birlikte Türkiye'ye ziyarette bulunduğunu açıkladı.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Asya Masası temsilcisi Muhammed Mesut Aktaşçı, Çin'den 23 kişilik iş adamı heyeti ile birlikte Türkiye'ye ziyarette bulunduğunu açıkladı.

Aktaşlı, ziyaretin İpekyolu Ticareti açısında Türkiye ve Çin arasında yatırım işbirliği için köprüler kurulmasını amcıyla gerçekleştiğini bildirdi. Aktaşçı, Türkiye'ye geniş katılım ile gelen heyetin Türkiye'nin düşündüklerinin aksine, her yönüyle çok gelişmiş ve modern bir ülke olduğunu dile getirdiklerini söyledi.

Ziyarette heyeti ağırlayan Çinli Uygur Türkü Adham Baodunnov ise, 'Çinlilerin gözünde çok yanlış bir Türkiye imajı var. Her katıldığım toplantıda, her gittiğim yerde Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu, doğu ve batı sentezinin en büyük ve en güzel örneği olduğunu söylüyorum. Çinliler Türkiye'yi iç karışıklıklar yaşayan ve savaş içinde olan bir Orta doğu ülkesi zannediyor. Ancak bu güzel ülkenin böyle anılması hem Türkiye'ye hem de sıcakkanlı Türk insanına yapılmış bir haksızlıktır. Türkiye'de hizmet veren ve yaklaşık 8 milyon kullanıcısı olan bir uygulamamız var. Ben Türkiye'yi Çinlilere anlatmayı kendime görev kabul ettim. Bu yüzden yaşadığım pek çok zorluğa rağmen Çin'de kendi alanlarında önde gelen 22 iş adamını Türkiye'ye getirdim" dedi.

Asya'nın en büyük güneş enerji panelleri üreticilerinden biri olan Blue Carbon şirketinin sahibi Zhao Zhifeng da, "Adham bizi Türkiye'ye getirerek benim ve diğer arkadaşların Türkiye hakkındaki olumsuz düşüncelerinin giderilmesine yardımcı oldu. Açıkçası ilk başta burada savaş olduğunu ve çok güvenli bir yer olmadığını düşünerek gelmekte tereddüt ediyordum. Ama buraya gelince Türkiye'nin bambaşka bir ülke olduğunu gördüm. Bundan önce onlarca ülkeye ziyarette bulunmuştum, ancak daha önce Türkiye'ye gelmediğime pişmanım. En kısa zamanda bir daha geleceğim ve başka bir ülke için düşündüğüm 20 milyon dolarlık yatırımı Türkiye piyasasına açılmak için kullanacağım. Uygun bir iş ortağı bulabilirsem Türkiye'de enerji panelleri fabrikası da açmak isterim" diye konuştu.

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