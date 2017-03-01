01.03.2017 12:05:14

Çinicilik kursunu bitirip atölye açtılar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan 2 ev hanımı, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan çinicilik kursunu tamamlayarak, KOSGEB'ten aldıkları destekle kendi işletmelerini kurdu- İlçenin öne çıkan figürleri, tarihi binaları ve Antandros Antik Kenti'ni çiniye işleyen girişimciler, atölyelerine gelen kadınlara da ücretsiz kurs veriyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün çinicilik kursunu bitiren ev hanımları Arzu Balkan ve Gülin Taşçıoğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldıkları destekle ilçede atölye ve satış mağazası açtı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan kurs sayesinde meslek sahibi olduktan sonra kendi iş yerlerini açmanın heyecanını yaşayan girişimci kadınlar, haftanın belirli günlerinde de hemcinslerine ücretsiz çini eğitimleri de veriyor.

İşletme sahiplerinden Arzu Balkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev hanımıyken çinicilik öğrenmek amacıyla Halk Eğitim Merkezinin açtığı kursa gittiğini belirterek, burada Gülin Taşçıoğlu ile tanıştığını söyledi.

Kursu bitirdikten sonra Taşçıoğlu ile bir iş yeri açmayı düşündüklerini anlatan Balkan, "İkimizin de isteği aynıydı. Kendi işimizin sahibi olmak istiyorduk. 'Birlikten güç doğar' dedik ve yola çıktık." dedi.

Arzu Balkan, 9 Eylül Caddesi'nde Edremit'in tarihi yapısına uygun bir mekan bularak iş yeri açtıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Burayı sıcak bir atölyeye dönüştürdük. KOSGEB'e de başvurduk ve buradan sağlanan destekle çini fırını aldık. İlçedeki tek butik çini atölyesi ve satış mağazası haline getirdik. Üretim ve fırınlama yapıyoruz. Hayal gücümüzü zorlayarak butik ürünler ortaya çıkarıyoruz. Kütahya'dan hammadde olarak aldığımız ürünümüzü burada işliyoruz. Bize gelen arkadaşlarımızın ürünlerini de fırınlıyoruz. Çini çalışması biraz zahmetli ve zaman isteyen bir iş. Mesela bir tabağı 2-3 günde ya da bir haftada da bitirebiliyoruz. Bir ay çalıştığımız daha zorlu ürünler de oluyor. 50 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar sattığımız ürünlerimiz var."

Balkan, Edremit'in öne çıkan figürleri, tarihi binaları ve Antandros Antik Kenti'ni çiniye işlediklerini ifade ederek, yoğun iş stresinden veya ev ortamından uzaklaşmak isteyen kadınların da atölyelerine gelerek hem vakit geçirdiğini hem de ücretsiz çini eğitimi aldığını dile getirdi.