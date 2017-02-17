18.02.2017 10:42:48

Çine'de ceviz üreticilerine eğitim

Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit, Çatak ve Elderesi mahallelerinde, ceviz üreticilerine, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüğü tarafından eğitim verildi.

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Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit, Çatak ve Elderesi mahallelerinde, ceviz üreticilerine, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüğü tarafından eğitim verildi.Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüğü tarafından Çine'de ceviz üreticilerine, görevli teknik elemanlar tarafından eğitim verildi.Eğitimlerle cevizlerde görülen hastalık ve zararlılar konusunda bilgiler verildi. Çine'nin Kavşit, Çatak ve Elderesi mahallellerinde yapılan sunumlarda, üreticilerin cevizliklerinde görülen kuruma şikayetlerinin nedenleri ve çözüm yolları konuşuldu.Toplam 104 üreticinin katıldığı toplantılarda üreticilerin bitki sağlığı konularında soruları cevaplandırıldı. Toplantı sonrasında arazide kurumaların görüldüğü ağaçlar üzerinde yapılacak mücadeleye yönelik işlemler uygulamalı olarak üreticilere gösterildi.