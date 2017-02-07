07.02.2017 13:48:55

Cinayet işleyen zabıtaya 12 yıl 6 ay hapis cezası

Büyükçekmece'de seyyar pilavcıyla tartıştığı sırada olaya karışan müşteri Halil İbrahim Aslan'ı öldüren zabıta memuru Yüksel Topal, 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

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Büyükçekmece'de seyyar pilavcıyla tartıştığı sırada olaya karışan müşteri Halil İbrahim Aslan'ı öldüren zabıta memuru Yüksel Topal, 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.Topal savunmasında, "Üzgünüm, benim maksadım şahısı öldürmek değildi. Kendimi ve arkadaşlarımı korumak için yaptım" dedi.Büyükçekmece'de seyyar pilavcıyla zabıta memurunun tartıştığı sırada olaya karışan müşteri Halil İbrahim Aslan'ı silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen zabıta memuru Yüksel Topal, 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Bakırköy 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi kararında sanık Yüksel Topal'ın savunmasına yer verdi.Sanık Topal savunmasında, Büyükçekmece'de zabıta olarak 6 yıldır çalıştığını, ölen şahsı öldürme kastının bulunmadığını belirterek, çok üzgün olduğunu söyledi."5 kişi etrafımızı sardı"Zabıta memuru Topal, 'Anons edilmesi üzerine seyyar satıcıların satış yaptıkları yerlere bakmak için gittik. Yanımda zabıta olan Bişar İnce de vardı. Beraber seyyar satıcı olan ve pilav satan Serhat Akın'ı satış yerinden uzaklaştırdık ismini de olaydan dolayı öğrendim. Başka bir seyyar satıcıyı da uzaklaştırmıştık. Akabinde zabıta memuru olan arkadaşım Bişar İnce ve Şahin İşel ile birlikte aracımıza gittik. Bu arada seyyar pilavcının uyarımıza rağmen uzaklaştırdığımız yerin tam karşısındaki köşede satış yaptığını gördük ve yine uyardık. Benim işgaliye belgem var dedi. Bir belge gösterdi fakat buradaki yazıdan yerinde satış yaptığı yerin olmadığını gördük ancak işgaliye belgesinde yazılı yerde müşteri olmadığından burada satış yapmaya devam edeceğini söyledi. Bu arada tanımadığım 5 kişi geldi. Nasıl geldiklerini görmedim etrafımızı sarmışlardı' ifadelerini kullandı."Ağza alınmayacak küfürler etti"Gelen kişilerden birisinin anlamadığı bir dilde seyyar pilavcıyla konuştuğunu söyleyen sanık Topal, bu kişinin kendisine dönerek, 'Bu kişi burada satış yapmaya devam edecek, garibana karışmayın ekmeğine engel olmayın' dediğini, bunun üzerine bu kişinin kendisine ağza alınmayacak sinkaflı küfürler ettiğini ve iteklediğini dile getirdi.Sanık Topal, savunmasında şu ifadeleri kullandı: 'Polisin gelmesini istedik. Olay yerinden biraz uzaklaşıp polisi beklemeye devam ettik. Bu arada bu şahıslar kırmızı renkli bir araca bindiler. Onlar ayrılmadan ben cep telefonumla aracın plakasını çektim. Bunun üzerine henüz hareket etmeyen ancak çalıştırılan araçtan bu şahıslar inip tekrar üzerimize yürüdüler. Ölen şahıs koşup gelerek arabayı niye çekiyorsun diyerek bana yumruk attı. Yüzüme doğru attığı yumruk üzerine ben çekilince yumruk sağ omuz köprücük kemiğime geldi. Bu arada sinkaflı küfürler etti, 'seni öldürürüm' deyip sağ elini beline attı. Ben de bunun üzerine kendimi korumak için hedef gözetmeksizin belimden çıkarttığım tabancayı doldurarak tek elle ateş ettim. Bir kaç el ateş ettiğimi hatırlıyorum ancak sayısını hatırlamıyorum. Bana beni buradan uzaklaştıran arkadaşlarım şahısın yaralandığını söylediler. 155 Polis İmdat hattını ben aradım. Arkadaşlarım da 112 Acil yardım hattını aradılar. Ben zabıta memuru olarak seyyar satıcıları korumaya çalışan kimilerinin görevlilerle çatışma yaşadıklarını daha önceden duymuştum. Bu şahısların aracın plakasını da polise şikayet sırasında bildirmek üzere çektim. Olay nedeniyle üzgünüm dediğim gibi benim maksadım şahısı öldürmek değildi. Kendimi ve arkadaşlarımı korumak için yaptım.'Cezası 15 yıldan 12 yıl 6 aya düşürüldüSanık Topal'ın suçunu maktulün sebebiyet verdiği haksız fiilin meydana getirdiği hiddet ve elemin tesiri altında gerçekleştirmiş olduğunu göz önünde bulunduran mahkeme, haksız fiilin sanık üzerindeki meydana getirdiği hiddet ve elemin tesirinin yoğunluğundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın geçmişi ve sosyal ilişkileri, fiilden sonraki davranışları ile cezanın fail üzerinde göstereceği muhtemel etkileri sanık lehine hafifletici sebep kabul edildiğinden cezası 12 yıl 6 aya düşürüldü.Olayın geçmişiOlay, Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar Yolu üzerinde 23 Mayıs 2016 tarihinde meydana gelmişti. İddiaya göre zabıta memuru Yüksel Topal(48), seyyar pilav satan bir kişiye 'Pilav arabanı buradan kaldır' diye uyarıda bulundu.Pilavcı itiraz edince zabıta ile seyyar satıcı arasında tartışma çıktı. Bu sırada pilavcıda pilav yiyen müşteri İbrahim Halil Aslan(36) da tartışmaya dahil oldu.Maktül Halil İbrahim Aslan'ın şüpheliye hakaret ettiği, daha sonra da arkadaşları ile birlikte araçlarına binmek üzere ayrıldıkları sırada şüpheli Yüksel Topal'ın aracın plakasının fotoğrafını çektiği, bunu gören maktül Halil İbrahim Aslan'ın aracından inerek şüphelinin üzerine yürüdüğü, şüpheliye vurarak tehdit ettiği iddia edildi. Şüpheli Yüksel Topal üzerine gelen maktül Halil İbrahim Aslan'a 7 el ateş etti. Maktul Halil İbrahim Aslan olay yerinde hayatını kaybetti.