01.03.2017 12:04:05

Cinayet davasının son sanığına müebbet

Park nedeniyle çıkan kavgada Bünyamin Girenitlioğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada firari olduğu için dosyası ayrılan sanık, teslim olduktan sonra yapılan yargılama sonucu müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Bahçelievler'de park yeri nedeniyle çıkan kavgada Bünyamin Girenitlioğlu'nu başından silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla bir süre arandıktan sonra teslim olan sanık Kerem Olgun'un müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, firari olan ve aralık ayında teslim olan tutuklu sanık Kerem Olgun ile tarafların avukatları katıldı.

Son sözü sorulan sanık Kerem Olgun, 'Öldürme kastım yoktu.' dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Kerem Olgun'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

- Dava süreci

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi, olaya ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanık hakkında yapılan yargılamanın ardından, 18 Kasım 2016'da kararını açıklamıştı.

Mahkeme, tutuklu sanık Şehmus Olgun'un müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek, duruşmalardaki tutum ve davranışı nedeniyle cezasının 25 yıla indirilmesine, 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından da 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Tutuklu sanıklar Ömer Olgun ve Aydın Olgun ile tutuksuz sanık Murat Buğdacı'nın üzerine atılı suçları işledikleri sabit olmadığından beraatlerini kararlaştıran mahkeme, Ömer Olgun ile Aydın Olgun'un tahliyesine karar vermişti.

Mahkeme, yakalanamayan sanık Kerem Olgun'un dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bahçelievler'de 10 Mart 2014'te aracının önüne park eden diğer araç sahibi şüpheli Şehmuz Olgun'la maktul Bünyamin Girenitlioğlu'nun tartıştığı, tartışmada kahvehanede bulunan Aydın Olgun, Murat Buğdacı, Ömer Olgun ve Kerem Olgun'un da olaya dahil olduğu ve Girenitloğlu'nun başından silahla vurularak öldürüldüğü belirtilmişti.

İddianamede, şüpheliler Kerem Olgun, Murat Buğdacı, Ömer Olgun ve Aydın Olgun'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına, şüpheli Şehmus Olgun'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'tehdit' ile 'hakaret' suçundan da 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.