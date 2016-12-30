30.12.2016 12:22:32

Çınaroba'ya ek kanalizasyon hattı yapılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı Çınaroba Mahallesinde gerçekleştirdiği çalışmayla mahallenin kanalizasyon hattı bulunmayan bölgesine hat döşeyerek vatandaşların altyapı ihtiyacını ortadan kaldırdı.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı Çınaroba Mahallesinde gerçekleştirdiği çalışmayla mahallenin kanalizasyon hattı bulunmayan bölgesine hat döşeyerek vatandaşların altyapı ihtiyacını ortadan kaldırdı.MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yaptığı hat döşeme çalışmalarıyla mahallelerin altyapı gereksinimlerine hızla cevap veriyor. MASKİ, Saruhanlı ilçesine bağlı Çınaroba Mahallesinin kanalizasyon hattı olmayan kısmında çalışma yaparak mahallenin tamamını sağlıklı kanalizasyon hattına kavuşturdu. MASKİ ekipleri tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon hattı döşeme işlemiyle, mahallenin yeni yerleşimlerinde ikamet edecek vatandaşların altyapı konusunda sıkıntı yaşamalarının önüne geçildi.