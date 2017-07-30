30.07.2017 19:01:30

Çin lideri: Tarihimizin en güçlü ordusuna ihtiyacımız var!

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, amaçlarına ulaşmaları ve güvenliklerini sağlamaları için tarihlerindeki en güçlü orduyu kurmaları gerektiğini söyledi.

Kutlamalar kapsamında başkent Pekin'in 400 kilometre kuzeyinde, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Curıhı Askeri Eğitim Üssü'nde askeri geçit töreni düzenlendi.

Törene katılan Çin Devlet Başkanı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı Şi, göreve geldiği 2013 yılından bu yana ilk kez ordu üniforması giydi.

'TÜM İŞGALCİLERE KARŞI ZAFER ELDE ETME YETENEĞİNE SAHİBİZ'

Üstü açık ordu aracından birlikleri selamlayan Şi, yaptığı konuşmada, huzurlu yaşamın her bir halk için bir ödül, huzuru korumanın da halk ordusunun temel yükümlülüğü olduğunu kaydederek, "Bugün, ulusal diriliş hedefimize her zamankinden daha yakınız ve tarihimizin en güçlü halk ordusunu inşa etmemiz gerekiyor" dedi.

Çin ordusunun tüm işgalcilere karşı zafer elde etme yeteneğine sahip olduğunu belirten Şi, ordunun ulusal bağımsızlık, güvenlik ve çıkarlarını koruma konusunda kendinden emin ve kararlı olduğunu vurguladı.

Çin Merkez Televizyonu'ndan (CCTV) canlı yayınlanan törende, yaklaşık 12 bin asker, 600 parça askeri teçhizat ve 100'den fazla uçak yer aldı. Törende yerli üretim 99-A tankları, HJ-10 tanksavarlar, HQ-6 füze rampaları, 12-A gemi füzeleri, Dongfıng-26 nükleer ve konvansiyonel füzeler de sergilendi. Çin hava kuvvetlerine ait J serisi savaş uçakları, H-6 bombardıman uçakları da acil kalkış ile savaş pozisyonunda havadan geçiş yaptı.