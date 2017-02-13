13.02.2017 17:58:12

Çin, Kuzey Kore'nin balistik füze testine karşı çıktı

Çin, Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen balistik füze testine karşı çıktığını açıkladı.

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Çin, Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen balistik füze testine karşı çıktığını açıkladı.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, bugün düzenlediği basın toplantısında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilen füze testine karşı çıktıklarını söyledi. Testin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini belirten Geng, ilgili taraflara itidal çağrısında bulundu. Geng, bölgesel istikrarın sürdürülmesinin önemine de dikkat çekti.Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nce bugün yapılan duyuruda, Pukguksong-2 tipi orta ve uzun menzilli füzenin Kim Yong Un'un önderliğinde başarıyla test edildiği kaydedildi.