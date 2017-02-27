28.02.2017 07:56:49

Çin, Kolombiyalı mahkumu idam etti

Kolombiya Dışişlerinin, Arciniegas'ın idamının durdurulması için Çin hükümeti nezdinde yürüttüğü diplomatik çalışmalar sonuç vermedi

Çin yönetiminin, ülkeye uyuşturucu hap sokmaya çalışırken yakalanan 74 yaşındaki Kolombiya vatandaşı Ismael Enrique Arciniegas'ı idam ettiği bildirildi.

Kolombiya basında yer alan haberlere göre, 2010 yılında Çin'e piyasa değeri 5 bin ABD doları olan yaklaşık 4 kilogram uyuşturucu hap sokmaya çalışırken yakalanan Arciniegas idam edildi.

Arciniegas'la, Çin'de yerel saatle 08.00'de gerçekleşen infazı öncesi telefonda konuştuklarını söyleyen çocukları da babalarının uyuşturucu çeteleri tarafından kandırıldığını öne sürdü.

Haberlerde, Kolombiya'nın Cali kentinden Ismael Enrique Arciniegas'ın cesedinin yakıldıktan sonra küllerinin Kolombiya'nın Çin'deki büyükelçiliğine teslim edileceği belirtildi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı yazılı açıklamada, Arciniegas hakkında verilen idam kararının gözden geçirilmesi için Çin hükümeti nezdinde birçok girişimde bulunduklarını belirtmişti. Arciniegas'ın yakalandığı günden bu yana Çin'deki Kolombiya resmi makamlarınca yalnız bırakılmadığının vurgulandığı açıklamada, son ana kadar idamın durdurulması için Kolombiya hükümetinin çabalarının süreceği ifade edilmişti.

Açıklamada ayrıca, bu ülkede halihazırda 10'u iki yıl içinde infaz edilmek üzere 15 Kolombiyalıya idam cezası verildiği, 15 Kolombiyalının da ömür boyu hapse mahkum edildiği bildirilmişti.

Kolombiya basınının, Çin'in Bogota Büyükelçisi'ne dayandırdığı haberlerde de büyükelçinin, ülkesinin bu konudaki kanunlarının net olduğunu ve Arciniegas'ın idam edileceği yönündeki ifadeleri yer almıştı.