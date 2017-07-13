13.07.2017 12:25:48

Çin'in doğalgaz talebi yıllık yüzde 8,7 büyüyecek

Hava kirliliği ile mücadele eden Çin'in doğalgaz talebi yıllık yüzde 8,7'lik artışla 2022'de yaklaşık 340 milyar metreküpe ulaşacak.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre, rekabetçi fiyat aralığı, bol bulunması ve karbon emisyonunu azaltmadaki rolü sayesinde, doğalgaza olan talep gelecek beş yıl içinde petrol ve kömürden daha hızlı büyüyecek.

Küresel doğalgaz talebindeki artışın yüzde 90'ı gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanacak. Doğalgaz talep artışının yüzde 40'ı Çin'den gelecek. Çin'de talep, hava kirliliğiyle mücadele politikalarının önem kazanmasıyla yıllık yüzde 8,7 artacak ve tüketim 2022'de neredeyse 340 milyar metreküpe ulaşacak. Bu rakamın içinde ülkenin ithalatının payı 140 milyar metreküpü bulacak.

Hindistan, Çin'den sonra Asya'da doğalgaz talebinin en çok arttığı ülke olacak. Ülkede doğalgaz talebi 2022 yılında yaklaşık 80 milyar metreküpe ulaşacak.

Yılda yüzde 2,4'lük güçlü büyümeyle tüketimini 540 milyar metreküpe çıkaracak Ortadoğu ülkeleri, doğalgaz ihtiyacının çoğunu yerli üretimi artırarak karşılayacak. Afrika kıtasında ise tüketim yüzde 3,1 oranında artarak 150 milyar metreküpü aşacak.

Latin Amerika'da yıllık doğalgaz talebi büyümesi ortalama yüzde 1,3 oranında gerçekleşirken, Avrupa'da tüketim durağan seyredecek.

Asya, Ortadoğu ve Afrika'da doğalgaz talebindeki artış sayesinde, 2022'de yıllık doğalgaz tüketimi yaklaşık 4 trilyon metreküpe ulaşacak.

Sanayi sektörü, doğalgaz talep büyümesinde yıllık yüzde 3'lük artışla başı çekecek ve doğalgaz talep artışının yarısını oluşturacak. Ulaşımda doğalgaz kullanımı da hızla artarak, 2022 yılında 140 milyar metreküpe ulaşacak.