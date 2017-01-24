SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Çin'den sualtı atağı
25.01.2017 02:40:22

Çin'den sualtı atağı

Çin'deki gemi şirketinin, okyanusun ‘dibine’ inebilecek sualtı aracını geliştirmek için çalıştığı belirtildi...

Çin'de faaliyet gösteren gemi inşa şirketi CSIC, okyanusun en derin noktalarına inebilecek yeni bir sualtı aracı üzerinde çalışıldığını duyurdu. Aracın, derinliği 11.000 metre olan Mariana Çukuru'nun dibine inebileceği belirtildi.

Sputnik'e konuşan Rus askeri uzman Vasiliy Kaşin, Çin'in sualtı araçlarının yapımında lider konumuna gelmeye çalıştığını belirterek, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Çin'in pilotlu sualtı aracı Jiaolong, Temmuz 2012'de 7.062 metre derinliğe inmeyi başarmıştı. Çin Bilimler Akademisi'ne ait insansız sualtı aracı Haidou-1 ise 2016'in ağustos ayında 10.767 metre derinliğe inmişti. Çin, 6.000 metre derinliğe inebilen sualtı araçlarını üretebilen 5 ülkeden (ABD, Rusya, Fransa, Japonya) biri. 

RUSYA VE ÇİN'DEN İŞBİRLİĞİ

Çin, sualtı araçlarının üretimine 1980'li yıllarda başlamıştı, 1990'lı yıllardan itibaren bu çalışmalara aktif olarak Rusya katılıyor. Örneğin Jiaolong, 2000'li yıllarda Çin Bilim ve Teknolojiler Bakanlığı ile Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın desteğiyle, CSIC şirketi ve Rusya'nın Krylov Araştırma Enstitüsü ile Baltık Tersanesi tarafından uygulanan program sonucu geliştirildi. Daha önce de 90'lı yıllarda Rusya, 6.000 metre derine inebilen pilotlu sualtı aracının üretiminde ve çeşitli insansız sualtı araçlarının geliştirilmesinde Çin'e yardım etmişti.”

‘SUALTI ÇALIŞMALARININ ASKERİ ÖNEMİ DE VAR'

Çin'in sualtı teknolojilerin gelişimine öncelik verdiğini kaydeden Kaşin, bunun birkaç nedeni olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Bu teknolojiler, ulusal prestiji güçlendirmekte yardımcı oluyor, yeni araştırmaları hayata geçirmek ve deniz dibinde yararlı kaynakları aramak konusunda yeni fırsatlar sağlıyor, bunun dışında askeri önemi de var. Gerçi halihazırda 1.000 metreden daha derin kısımlar askeri amaçlar için az kullanılıyor.”

Bu tür sualtı araçlarının teoride okyanusun dibinden geçen kabloları imha etme veya bağlanma ve SOSUS gibi denizaltıları izleme sistemlerinin okyanus dibindeki ünitelerine zarar verme yeteneğine sahip olduğunu anlatan Rus uzman, “ABD de büyük derinlere inebilen özel amaçlı sualtı araçlara sahip. Bu bağlamda Çin, Pasifik'te hakimiyeti ele geçirmek için özel askeri sualtı araçlara büyük yatırımlar yapmalı” diye konuştu.



    YORUM YAZ

YORUMLAR

Çin'den sualtı atağı
Çin'den sualtı atağı
Çin'deki gemi şirketinin, okyanusun ‘dibine’ inebilecek sualtı aracını geliştirmek için çalıştığı belirtildi...
25.01.2017 02:40:22
Meteoroloji uyardı
Meteoroloji uyardı
Meteorolojiden alınan uyarı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti...
25.01.2017 02:27:56
Ibrahimovic'in rekoru kırıldı
Ibrahimovic'in rekoru kırıldı
İsveç'in AIK takımından kadrosuna kattığı Alexander Isak, Zlatan Ibrahimovic'in transfer rekorunu kırdı...
25.01.2017 02:23:38
Trump'tan otomotiv adımı
Trump'tan otomotiv adımı
ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, Amerikalı otomotiv endüstrisi liderleriyle bir araya geldi...
25.01.2017 02:00:35
BM'den İsrail'e konut tepkisi
BM'den İsrail'e konut tepkisi
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İsrail'e yerleşim yerleri konusunda sert tepkide bulundu...
25.01.2017 01:35:03
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava saldırısı
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava saldırısı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Avaşin-Basyan, Gara, Zap ve Hakurk bölgelerine hava operasyonu düzenledi...
25.01.2017 00:40:58
Erdoğan, Madagaskar'a indi
Erdoğan, Madagaskar'a indi
Afrika turuna devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'ya geldi...
24.01.2017 23:36:08
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Taşgetiren: 'Ahmet Davutoğlu-Abdullah Gül ihanet ederler mi?'
Ahmet Taşgetiren: 'Ahmet Davutoğlu-Abdullah Gül ihanet ederler mi?'
Arınç Erdoğan'a gönderdiği mektubu yayınladı
Arınç Erdoğan'a gönderdiği mektubu yayınladı
Astana'daki Esed rejimi heyetinden PYD'ye federasyon mesajı
Astana'daki Esed rejimi heyetinden PYD'ye federasyon mesajı
Rusya: Trump o kararı verirse her şey yıkılır
Rusya: Trump o kararı verirse her şey yıkılır
Muhaliflerden başka bir ateşkes teklifi geldi
Muhaliflerden başka bir ateşkes teklifi geldi
Astana'daki Muhalifler: Sonuç bildirgesini imzalamayı düşünmüyoruz
Astana'daki Muhalifler: Sonuç bildirgesini imzalamayı düşünmüyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a: Çok talihsiz bir itiraf
Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a: Çok talihsiz bir itiraf
'Fırat Kalkanı Esed için yapılmadı'
'Fırat Kalkanı Esed için yapılmadı'
Demirtaş: Derhal beraatimi istiyorum
Demirtaş: Derhal beraatimi istiyorum
Kadirov, Çeçen güçlerin Suriye'ye gönderildiğini doğruladı
Kadirov, Çeçen güçlerin Suriye'ye gönderildiğini doğruladı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
İran, Türk yatırımcıları bekliyor
İran, Türk yatırımcıları bekliyor
Ahmet Taşgetiren: 'Ahmet Davutoğlu-Abdullah Gül ihanet ederler mi?'
Ahmet Taşgetiren: 'Ahmet Davutoğlu-Abdullah Gül ihanet ederler mi?'
Mozambik adını Müslüman bir tüccardan alıyor
Mozambik adını Müslüman bir tüccardan alıyor
'Hipster' Kürt gençleri değişim peşinde
'Hipster' Kürt gençleri değişim peşinde
Baas yetkilisi: Suriye'nin bütünlüğünü PYD ile koruyoruz
Baas yetkilisi: Suriye'nin bütünlüğünü PYD ile koruyoruz
Hüda-Par: Referandumda 'evet' diyebiliriz
Hüda-Par: Referandumda 'evet' diyebiliriz
İsmet Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert cevap
İsmet Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert cevap
Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a: Çok talihsiz bir itiraf
Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a: Çok talihsiz bir itiraf
'Kelepçeli eylemi benden MHP seçmeni istedi'
'Kelepçeli eylemi benden MHP seçmeni istedi'
HDP'den CHP'nin 'hayır' kampanyasına sert tepki
HDP'den CHP'nin 'hayır' kampanyasına sert tepki

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları