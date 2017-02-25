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Çin'den Latin Amerika ülkelerine 21 milyar dolar kredi
25.02.2017 11:09:43

Çin'den Latin Amerika ülkelerine 21 milyar dolar kredi

Latin Amerika ülkeleri Çin'den 21 milyar dolarlık kredi aldı

Latin Amerika ülkeleri Çin'den 21 milyar dolarlık kredi aldı.

Latin Amerika Ülkeleri Arası Diyalog Merkezi tarafından yayınlanan rapora göre, Brezilya, Pekin'den 15 milyar dolar kredi aldı. Brezilya'nın, Çin Cumhuriyeti'nin 2016'da Güney Amerika ülkelerine verdiği kredilerden en çok yararlanan ülke olduğu açıklandı. Latin Amerika ülkelerine verilen toplam kredi miktarı ise 21 milyar dolar. Kredilerin en çok kullanıldığı alanların ise enerji sektörü ve alt yapı çalışmalarında kullanıldığı açıklandı.

Çin'in Latin Amerika için vermiş olduğu 21 milyar dolarlık kredi miktarının, Dünya Bankası (8.2 milyar dolar) ve Latin Amerika Ülkeleri Kalkınma Bankası (11.6 milyar dolar) tarafından verilen kredi miktarını geçmiş durumda olduğu açıklandı. Brezilya'nın ise aldığı kredinin büyük bir kısmını Brezilyalı petrol devi Petrobras'dan ham petrol almak için kullanıldığı bildirildi. Brezilya'dan sonra en çok kredi kullanan ülkenin ise Venezuela olduğu ifade edildi. Venezuela Hükümeti de aldığı 2.2 milyar dolar krediyi, devlete ait petrol ve doğalgaz şirketi PDVSA'nın üretim kapasitesini artırmak için kullanmış olduğu açıklandı. Çin Hükümeti adına kredileri, Çin Kalkınma Bankası ve Çin Ticaret Bankası'nın verdiği ve 2005'ten bu yana verilen kredi miktarının 144 milyar doları aştığı bildirildi.
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