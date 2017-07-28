28.07.2017 16:23:43

Çin'den İngiltere'ye tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Güney Çin Denizi'ne iki uçak gemisi göndereceği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Bakanlık sözcüsü Lu Kang, düzenlediği günlük olağan basın toplantısında, Pekin yönetiminin Çin-İngiltere ilişkilerinde "altın bir çağ açmak" amacında samimi olduğunu vurgularken, bu hedef için "her iki tarafın karşılıklı çaba harcaması" gerektiğini belirtti.

"Bazı bölge dışı ülkelerin, Güney Çin Denizi'ndeki gerilimi tırmandıran baş aktörler olduğunu" söyleyen Lu, "Bölgedeki ülkeler, barış, istikrar ve refah için çabalarken, bazı bölge dışı ülkeler, Güney Çin Denizi'nde kriz ortamı oluşturmaya çalışıyor" dedi.

İsim vermeden İngiltere'yi eleştiren Lu, "Bu ülkelerin, değişik bahanelerle müdahale ettiği dünyanın farklı bölgelerinde arkalarında kaos ve insani felaketler bırakmak konusunda sabıkası var" ifadesini kullandı.

İNGİLTERE UÇAK GEMİSİ GÖNDERECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Avustralya'da resmi temaslarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, HMS Queen Elizabeth ve HMS Prince of Wales adlı iki yeni uçak gemisinin, Güney Çin Denizi'nde tartışmalı sularda seyrüsefer özgürlüğünü denetleyeceğini açıklamıştı. "Çin'den çekinerek seyrüsefer özgürlüğünden vazgeçmeyeceklerini" söyleyen Johnson, Pekin yönetimine uluslararası hukuka saygı göstermesi çağrısı yapmıştı.