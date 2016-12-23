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23.12.2016 11:46:53
Çin'de kuş gribi
Çin'de kuş gribi
Çin'de kuş gribi
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YORUMLAR
RTÜK televizyon dizilerine ceza yağdırdı
RTÜK, 'Arka Sokaklar', 'Kalbimdeki Deniz', 'Anne', 'Kırgın Çiçekler' ve 'İçerde' dizilerine para cezası verdi.
23.12.2016 11:46:12
Suriye’den getirilen yaralı sayısı 199’a ulaştı
Halep’in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 199 kişinin Hatay’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
23.12.2016 11:26:03
Sosyal medyaya erişimde yaşanan sıkıntı neden?
Facebook, Whatsapp, Twitter, Youtube gibi sosyal medya sitelerine akşam 22:00'den sonra erişim engellendi.
23.12.2016 11:23:49
Emniyet 'Buldan gözaltına alındı' iddiasını yalanladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 'Kendisine herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamış, kendisine ait araçla mahkemeye intikal etmiştir' açıklamasını yaptı.
23.12.2016 11:17:53
Eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünü fotoğraflayarak saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 4 süpheliyi, 4 ayrı ilde yapılan operasyonlarla yakalandı.
23.12.2016 11:08:14
Süper Lig'de 16. hafta programı
Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçlarıyla tamamlanacak.
23.12.2016 10:47:01
15 bin TL bulamazlarsa parmakları kesilecek
İmer ailesi, 5 yaşındaki kızları Afşin İmer’in doğuştan bitişik olan parmaklarının ameliyatı için gerekli olan 15 bin lira bulunamadığı takdirde parmaklarının kesileceğini belirtti.
23.12.2016 10:42:19
TİMETÜRK
SON
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Başkan Nursaçan'dan Sarıkamış Şehitlerini Anma Mesajı
Mezoestetik ile yaşlanma korkusuna son
Yaşar, YMD'nin yeni yönetimini ağırladı
Müftülük personeline 'Engellilerle İletişim' semineri
700 ton tavuk ayağı 2780 ton fındık ihraç edildi
Bilim ve sanat merkezi öğrencileri İZAYDAŞ'ta
Başkan Karaosmanoğlu, Suriyeli mültecileri ziyaret et
Antalya'da FETÖ'den tutuklu sayısı bin 189'a ulaştı
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