18.07.2017 12:00:17

Çin'de konut fiyatları artışı hız kesti

Çin'de aşırı ısınan konut piyasasında fiyat artışları haziranda hız kesti.

Çin'de aşırı ısınan konut piyasasında fiyat artışı hız keserken, fiyatları kontrol altına almak için alınan önlemler büyük kentlerde etkisini gösterdi.

Beijing'deki konut fiyatları haziranda iki yıldan uzun bir süredir ilk defa düşüş kaydederken, Shanghai konut fiyatlarındaki düşüş devam etti, Shenzen'deki yükseliş ise durdu.

Çin'deki 70 büyük kentin konut fiyatlarındaki artış haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre ortalama yüzde 10.2'ye geriledi. Resmi verilere göre bu oran mayıs ayındaki yüzde 10.4 olmuştu. Konut fiyatları bir önceki ay ile karşılaştırıldığında yüzde 0.7 ile mayıs ayındakiyle aynı oranda arttı.

Çin yüksek nüfusa sahip 45'ten fazla metropolde konut fiyatlarındaki hızlı artışı kontrol altına almak için geçen yıl ekim ayından bu yana çeşitli tedbirler aldı. Tedbirlerin çoğu mart ayı sonunda devreye alındı.

Aşırı ısınan konut piyasasının sakinleştiğine yönelik en belirgin göstergeler büyük kentlerden geliyor. Shenzen, Shanghai ve Beijing kentlerindeki fiyat artışları, geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 2.7, yüzde 8.6 ve yüzde 10.7'ye geriledi.

Konut sektörü uzmanları büyük kentlerde konut fiyatlarında artışın gelecek 12 ay için ılımlı yavaşlama eğilimini sürdüreceğini tahmin ediyorlar.