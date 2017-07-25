26.07.2017 11:11:21

Çin'de Komünist Parti'den üyelerine 'inanç' uyarıcı

Çin Halk Cumhuriyeti’nde iktidardaki Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyelerine parti tarafından yayınlanan bir mesaj ile 'dindarlık' uyarısı yapıldı. Mesajda, 'Parti üyelerinin dini inançları olmamalı. Bu, bütün üyeler için kırmızı çizgidir' ifadelerine yer verildi.

Çin'de Pekin yönetimi dini inancın Çin Komunist Partisi'ne mensup kişiler için “kırmızı çizgi” olarak görüldüğünü açıklarken, parti üyelerinden değerleri ve inancı dinde aramamaları istendi.

Çin'in din işlerinden sorumlu kurumunun başkanı Wang Zuoan, ÇKP Merkez Komitesi organı Qiushi Journal'da yayımlanan makalesinde, üyelere dini inanç konusunda şu mesajı verdi:

“Parti üyelerinin dini inançları olmamalı. Bu, bütün üyeler için kırmızı çizgidir. Partililer sıkı Marksist ateistler olmalı, parti kurallarına uymalı. Partililerin dinde değer ve inanç inanç aramaya izni yoktur.”