31.07.2017 18:20:19

Çin'de doğal afet endişesi!

Çin'in güneybatısında doğal afetler riski taşıyan bölgedeki 30 bin kişi güvenli bölgelere yerleşiyor.

Çin'in güneybatısında Sıçuan eyaletinde jeolojik afet riski yüksek bölgelerde yaşayan 30 binden fazla kişinin, güvenli bölgelere taşınacağı bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, eyaletin Maoşien kasabasında geçen ay sonunda meydana gelen heyelan felaketinden sonra başlatılan jeolojik afet risk araştırması sona erdi.

Yerel yetkililer, 176 ilçede 2 bin uzmanın yaptığı incelemeler sonucu, yüksek afet tehlikesi altında olduğu belirlenen 30 bin kişinin evlerinden çıkarılarak güvenli bölgelere taşınmasına karar verdiklerini duyurdu.

Maoşien kasabasına bağlı Şinmo köyünde 24 Haziran'da meydana gelen heyelanda 141 kişi toprak altında kalmıştı. Köyde 46 evin tamamını yutan toprak kaymasında 89 kişi yaşamını yitirmişti.

Deprem kuşağında yer alan eyaletin Vınçuan kasabasında 2008 yılında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 70 binden fazla kişi ölmüş, 5 milyon kişi evsiz kalmıştı.