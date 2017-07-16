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Çin'de bina yangını: 22 ölü
16.07.2017 11:01:27

Çin'de bina yangını: 22 ölü

Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde bir binada çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde bir binada çıkan yangında 22 kişinin öldüğü bildirildi. Çin Merkez Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Çangşu kentine bağlı Yüşan kasabasında iki katlı bir binada sabaha karşı yangın çıktı.

3 kişi yaralandı

Yangında 22 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alevlerin tamamen söndürüldüğünü açıklayan yetkililer, yaralıların hastanede tedavi edildiğini belirtti.

Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma sürüyor.


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