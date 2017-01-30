30.01.2017 15:11:43

Çin: ABD ile savaş ihtimali artık bir gerçek

CNN'in geçtiği habere göre Çinli bir üst düzey askeri yetkili, ABD ile Çİn arasında olası bri savaş ihtimali bulunduğunu söyledi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Çin'in önde gelen gazetelerinden South China Morning Post'tan aktarılan haberde Savunma Seferberliği Komisyonu'ndan bir üst düzey yetkilinin açıklamalarına yer verildi.



Buna göre yetkili "Trump'ın başkanlık döneminde çıkabilecek bir savaş” ihtimalinin artık "bir slogan değil, gerçeklik haline geldiği" belirtti.



ÇİN DENİZİ İÇİN ÇAĞRI



Yetkili ayrıca, gergin günler geçiren Güney ve Doğu Çin Denizi'nde askeri konuşlandırmalar yapılması ve bir diğer bölgesel sıcak nokta olan Kore Yarımadası'nı korumak için bir füze savunma sistemi geliştirilmesi çağrısında bulundu.



Yetkili, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesindeki stratejisini de gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.



TRUMP'IN "ÇİN" TUTUMU



Donald Trump ve yönetimde bulunan ekibi Çin'e karşı sert bir politika geliştiriyor. 45. Başkan'ın koltuğa oturmasının ardındann ABD ve Çin arasında 1960'dan beri geçerli olan “Tek Çin” politikasını göz ardı ederek, statüsü tartışmalı olan özerk Tayvan Bölgesi yönetimiyle iletişime geçmesi ülkeler arasındaki krizi artırdı.

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