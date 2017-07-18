18.07.2017 12:53:25

Çimentoda iç satış ve ihracat geriledi

TÇMB tarafından 2017 yılının ilk 4 aylık verileri paylaşıldı. Buna göre, bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 12,6'sı ihraç edilirken iç satışlarda yüzde 5,3 oranında düşüş yaşandı.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) ilk dört ayın çimento rakamları açıklandı.

Buna göre, 2017 yılının ilk 4 ayında çimento üretiminde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 5,9'luk bir düşüş yaşandı. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 12,6'sı ihraç edildi. Yine 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde iç satışlarda yüzde 5,3,ihracatta ise yüzde 0,3'lük düşüşler gerçekleşti.

"Düşüşün nedeni sert geçen hava koşulları"

Rakamlara dair değerlendirmede bulunan TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı M. Şefik Tüzün, "2017 yılı ilk 4 aylık döneminde hava koşullarının geçen yılın aynı dönemine nazaran daha sert geçmesi bu düşüşlerin en önemli sebebidir. Bölgesel bazda ise, iç satışlarda Doğu ve G. Doğu Anadolu bölgeleri dışındaki bölgelerde düşüş yaşanmıştır. Ancak ihracatımız umut vericidir. 2017 yılı Nisan ayında 724 bin ton çimento ihracatı gerçekleştirilmiştir. Bunun 130 bin tonu ABD'ye, 113 bin tonu Suriye'ye gönderilmiştir. Çimento sektörü olarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemize döviz girdisinde önemli rol üstleniyoruz. Ekonominin can damarı olmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.