27.12.2016 13:03:58

Cimbom transfer yapacak mı ?

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, takım olarak eksikleri olduğuna dikkat çekerek, 'Sakatlıklardan çok çektik

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, takım olarak eksikleri olduğuna dikkat çekerek, "Sakatlıklardan çok çektik. Bu ara transfer döneminde takviye yapmayı düşünüyoruz" dedi.Türk Telekom Arena'da gerçekleşen "Tarih Yazan Formalar" lansmanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sezonun ilk yarısını değerlendirerek, "İlk yarıyı 3. sırada bitirdik, liderle puan farkı 3. Bu fark önemli fark değil. Tabii Galatasaray ilk yarıdaki sonuçlara bakıldığı zaman sonuçlar açısından son derece memnun. Oyun içinde tatmin olmadığımız dönemler veya başarılı olduğumuz maçlar oldu. Bütün yıl boyunca sabit performans olamıyor. İniş-çıkışlar oluyor. Hedefimiz şampiyonluk olduğu için şampiyonluk için nisan mayıs arasındaki performans çok önemli diye düşünüyorum. Ben inanıyorum ki ikinci yarıda takımın performansı üst seviyeye çıkacaktır. Finişi orada yapmak çok önemli. İkinci dönemde takımın performansı çok daha etkili olacaktır" şeklinde konuştu."YENİ TRANSFERLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ"Takım olarak eksikleri olduğuna dikkat çeken Özbek, "Sakatlıklardan çok çektik. Bu ara transfer döneminde takviye yapmayı düşünüyoruz ama UEFA tarafından Galatasaray'a gelmiş olan ve bu sene son senesi olan 65 milyon Euro'luk bir rakam var. Onun sınırındayız. Hiçbir zaman bunu aşmayı düşünmüyoruz. Ancak takımdan göndereceğimiz oyuncular varsa onun yerine transfer yapacağız, çalışıyoruz" diye konuştu."EMLAK KONUT İLE ANLAŞMA İMZALANDI"Emlak Konut ile Riva ve Florya için yapılan protokolün imzalandığını söyleyen Özbek, "Bu anlaşma bugün imzalandı. Bugün Emlak Konut KAP'ta bir açıklama yaptı. Ana protokol zaten yapılmıştı, buna ek olarak protokol yapıldı ve bugün imzalandı. Riva ve Florya Galatasaray'ın geleceğinin yapılandırılması için çok önemli iki projeydi. Galatasaray senede 40 milyon dolar faiz kur farkı ödediği pozisyondan illa ki düzeltilmesi gereği vardı. Onun için elimizdeki gayrimenkullerin değerlendirilmesi için bunları hep belirtmiştim. Mutlaka yeni kaynaklar bulmamız lazımdı. Benim yaptığım Galatasaray'a verdiğim sözü yerine getirmekti. Buranın gayrimenkullerinin geliştirilmesi çerçevesinde Galatasaray'a gelecek paranın direk olarak Galatasaray'ın cebine girmesi gibi bir arzum vardı, bunun da en sağlam yönetiminin devlet olacağını düşündüm ve Emlak Konut'la sözleşme imzaladık. Bundan sonraki iş artık en iyi şekilde sonuçlandırmak. Buradan gelen para banka borçları için kullanılacak" ifadelerini kullandı.ANLAŞMAKonuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:"Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ana ortağımız Galatasaray Spor Kulübü Derneği arasında 29.06.2016 tarihinde imzalanan protokolle ilgili sürecin yürütülmesine yönelik olarak ek protokol imzalanmıştır. Konuyla ilgili açıklama ana ortağımız Galatasaray Spor Kulübü Derneği kurumsal web sitesinde yapılacaktır."(Kaan Ülker / İHA)