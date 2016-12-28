SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Cimbom kupada işi zora soktu
28.12.2016 22:41:00

Cimbom kupada işi zora soktu

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Tuzlaspor'a 3-2 mağlup oldu

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Tuzlaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

27. dakikada ceza sahası içinde bulunan Sadık'ın pasıyla penaltı noktasında kaleciyle karşı karşıya kalan Arif'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk'ten öndü.

29. dakikada Arif'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Ozan'ın topu sürüp ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Cenk'ten dönen meşin yuvarlağı Chedjou uzaklaştırdı

33. dakikada Chedjou'nun pası ile ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Yasin Öztekin yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bekir'de kaldı.

39. dakikada Bruma'nın pasında altıpas sağ çaprazda topla buluşan Yasin'in şutunda kaleci Bekir meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

45. dakikada Josue'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında Chedjou'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu

51. dakikada Kıvanç'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Arif'in şık aşırtma vuruşunda kalecinin bakışları arasında meşin yuvarlak filelerle buluştu.

53. dakikada Arif Şahin'in pasında Tuncay'ın yatarak sağ ayağı ile yerden vuruşunda top sağ köşeden ağlara gitti. 2-1

58. dakikada Arif'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ozan'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ üst köşeden filelerle buluştu. 3-1

70. dakikada Bruma'nın ara pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Linnes'in şutunda top filelerle buluştu. 3-2

Stat: 3. Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy x, İsmail Şencan xx, Volkan Narinç xx

Tuzlaspor: Bekir xx, Orkun xxx, Volkan xxx, Ferhat xx, Bülent xx, Arif xx, Sadık xx (Melik dk. 90+2 ?), Kıvanç xx (Tolunay dk. 81 x), Tuncay xxx, Doğan xxx, Ozan xxx (Nihat dk. 74 xx)

Yedekler: Muhammed, Oğuz, İbrahim, Okan

Teknik Direktör: Metin Ersan

Galatasaray: Cenk x, Cavanda x (Carole dk. 34 x), Chedjou x, Semih x, Linnes xx, De Jong x, Hamit x (Birhan dk. 61 x), Yasin x, Kerem x (Eren dk. 81 ?), Josue x, Bruma x

Yedekler: Eray, Sneijder, Hakan, Gökay

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

Goller: Chedjou (dk. 45), Linnes (dk. 70) (Galatasaray), Arif (dk. 51), Tuncay (dk. 53), Ozan (dk. 58) (Tuzlaspor)

Kırmızı kartlar: Chedjou (dk. 56), Yasin (dk. 61) (Galatasaray), Doğan (dk. 71) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Yasin, Bruma, Josue, De Jong, Linnes (Galatasaray), Doğan, Kıvanç (Tuzlaspor)
    YORUM YAZ

YORUMLAR

İstanbul`da konut fiyatları düştü!
İstanbul`da konut fiyatları düştü!
TCMB tarafından yayınlanan Konut Fiyat Endeksi`ne göre, İstanbul`da konut fiyatları ekim ayında 2011`den bu yana ilk kez düştü.
28.12.2016 22:39:39
Madrid'de trafiğe çıkan araçlara sınırlama
Madrid'de trafiğe çıkan araçlara sınırlama
İspanya'nın başkenti Madrid'de, hava kirliliğini azaltmak için ilk kez trafikteki araç sirkülasyonuna sınırlama getirildi.
28.12.2016 22:27:38
Manisa'da öğrenci servisi devrildi
Manisa'da öğrenci servisi devrildi
Manisa'nın Selendi ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 öğrenci yaralandı.
28.12.2016 21:38:36
İstanbul'da iki günlük elektrik kesintisi
İstanbul'da iki günlük elektrik kesintisi
Avrupa yakasındaki 7 ilçede, 30 Aralık Cuma ve 31 Aralık Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.
28.12.2016 20:53:01
Podolski'ye müthiş ücret
Podolski'ye müthiş ücret
Çin Ligi ekiplerinden Evergrande'nin Podolski için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.
28.12.2016 19:47:31
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 yükselişle 77.547,71 puandan tamamladı.
28.12.2016 18:35:10
Trabzonspor: Mehmet Ekici gidebilir
Trabzonspor: Mehmet Ekici gidebilir
Mehmet Ekici ile ilgili Trabzonspor cephesinden çok sıcak bir açıklama geldi.
28.12.2016 17:45:40
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
'ABD'li general: 'TSK bu hattı geçerse destek vermeyiz''
'ABD'li general: 'TSK bu hattı geçerse destek vermeyiz''
'ABD'den haber: Erdoğan'a darbe yapılacak' mesajı
'ABD'den haber: Erdoğan'a darbe yapılacak' mesajı
İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
Esed, PYD'den toprakları geri istiyor
Esed, PYD'den toprakları geri istiyor
'Esed görevi devredecek'
'Esed görevi devredecek'
'İstişhâd eylemleri artık haram...'
'İstişhâd eylemleri artık haram...'
Taşgetiren, Hürriyet'in 'Nureddin Yıldız' haberine sert çıktı
Taşgetiren, Hürriyet'in 'Nureddin Yıldız' haberine sert çıktı
'Davutoğlu'nun gidişi durduk yere değildi'
'Davutoğlu'nun gidişi durduk yere değildi'
Esed'den özür dilemek için Şam'a gidiyorlar
Esed'den özür dilemek için Şam'a gidiyorlar
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
Eski diplomat Kim'in nükleer planını açıkladı
Eski diplomat Kim'in nükleer planını açıkladı
Taşgetiren, Hürriyet'in 'Nureddin Yıldız' haberine sert çıktı
Taşgetiren, Hürriyet'in 'Nureddin Yıldız' haberine sert çıktı
Dağ çileği ve tatlı narda talep patlaması
Dağ çileği ve tatlı narda talep patlaması
Darbe Komisyonu'nun raporunda 5 saat 45 dakikalık 'karadelik'
Darbe Komisyonu'nun raporunda 5 saat 45 dakikalık 'karadelik'
'Suriye hükümeti ve muhalifler görüşüyor'
'Suriye hükümeti ve muhalifler görüşüyor'
'Erdoğan, ABD konusunda haklı'
'Erdoğan, ABD konusunda haklı'
ABD, PKK'ya askeri yardıma hız verdi
ABD, PKK'ya askeri yardıma hız verdi
Bağdadi hakkında şaşırtan iddia
Bağdadi hakkında şaşırtan iddia

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları