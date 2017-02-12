12.02.2017 21:11:23

Cimbom fırsat tepti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında TT Arena'da karşılaştığı Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında TT Arena'da karşılaştığı Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.MAÇTAN DAKİKALAR10. dakikada Bruma ile verkaç yapan Linnes'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ahamada'da kaldı.12. dakikada Rodrigues, Podolski ile verkaçından sonra ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.29. dakikada sağ taraftan Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Mabiala'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-144. dakikada sol kanattan Güray'ın ortasında ön direkte topla buluşan Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.45+4. dakikada Deniz'in sağ taraftan kullandığı kafa vuruşunda ön direkte topla buluşan Levent'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-253. dakikada Tolga'nın ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta defansa çarpan top dışarı çıktı.54. dakikada Sabri'nin sağ taraftan son çizgiye inerek açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Eren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ahamada'da kaldı.81. dakikada Semih'in sağ taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Podolski'nin rakibini geçerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin yanından dışarı gitti.89. dakikada Bruma'nın sol kanattan ortasında önde direkte topla buluşan Eren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-290+4. dakikada Linnes'in ceza sahası içi sol tarafından ortasında ceza sahası içindeki karambolde topla buluşan Eren'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.Stat: TT ArenaHakemler: Hüseyin Göçek xx, Ali Saygın Ögel xx, Mehmet Can Hanoğlu xxGalatasaray: Muslera x, Sabri x (Josue dk. 66 x), Semih x, Hakan x, Linnes xx, Nigel de Jong x, Tolga x, Yasin x (Eren dk. 46 x), Rodrigues x (Sinan dk. 46 x), Bruma x, Podolski xYedekler: Cenk, Ahmet, Chedjou, CavandaTeknik Direktör: Jan Olde RiekerinkKayserispor: Ahamada xx, Hakan Aslantaş xx, Kana Bıyık x (Levent dk. 18 x), Mabiala xx, Güray xx, Rotman xx, Lawal xx (Sow dk. 64 x), Varela xx, Erkan xx, Deniz xx, Umut Bulut xx (Welliton Morais dk. 79 x)Yedekler: Muammer, Kubilay, Umut Sönmez, NguemoTeknik Direktör: Sergen YalçınGoller: Eren (dk. 89) (Galatasaray) Mabiala (dk. 28), Levent (dk. 45+4) (Kayserispor)Sarı kartlar: Rotman, Erkan, Varela (Kayserispor)(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort / İHA)