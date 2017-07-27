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Cilvegözü Gümrük Kapısı yeniden açıldı
27.07.2017 18:22:58

Cilvegözü Gümrük Kapısı yeniden açıldı

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı TIR ve yaya giriş ve çıkışlarına 7'inci günde yeniden açıldı.


20-21 Temmuz tarihlerinde Cilvegözü Gümrük Kapısı ile Suriye'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı arasında yapılan inşaat ve asfalt çalışması ile 2 gün süre ile kapanan, ancak daha sonra Suriye Sınır kapısını kontrolünde bulunduran Ahrar'uş Şam ile Heyet Tahrir El Şam Gurupları arasındaki çatışmalar nedeniyle 5 gün kapalı olan Cilvegözü Gümrük Kapısı bu gün öğleden sonra TIR ve yaya yolcu giriş ve çıkışlarına açıldı.

İki grup arasında yapılan anlaşmadan sonra Bab-Al Hava sivil yönetime bırakıldı. Tamamen sivil yönetimin kontrolüne bırakılan sınır kapısındaki sorunların giderilmesinin ardından Cilvegözü ile karşılıklı olarak TIR giriş ve çıkışları ile, Ramazan Bayramı'na giden Suriyelilerin giriş işlemlerine başlandı. Öğleden sonra başlayan işlemlerde ülkesine gitmek isteyen Suriyelilerin çıkışları yapılıyor.

Ramazan Bayramı nedeniyle gittiği Suriye'den gelen Abdulmunim İbrahim, Bab-Al Hava'daki sıkıntı nedeniyle, giriş yapmak için bir haftadan bu yana beklediklerini söyledi. İbrahim, "Bab-Al Hava'da sivil yöneticiler gümrükte çalışmaya başladı. Bölgede hem Heyet Tahrir El Şam ve hem de Ahrar'uş Şam bulunmuyor. Kapının açılması ile işlemlerimizi sür'atle yaparak girişimizi sağladılar" dedi.

Bayramdan dönen diğer Suriyeli Mustafa Seyit ise, Türkiye'ye gelmek için Bab-Al Hava'ya geldiklerini ancak, bölgedeki çatışmalar nedeniyle giriş yapamadıklarını belirterek, "Çok şükür gruplar arasında anlaşma yapıldı ve herkes çekildi. Bu gün sivillerden oluşan yöneticiler çalışmaya başladı. İnsani yardım taşıyan araçlar gitmeye başladı ve aynı zamanda Türkiye'ye gelmek için bekleyen insanlar da gelmeye başladılar" diye konuştu.


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