02.03.2017 16:38:57

Çilekte verim artışı için solarizasyon yöntemi uygulanacak

Çilekte verim artışı ve kalıntı sorununun önüne geçilmesi için çalışmalar başladı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde Kazanlı'da solarizasyon yöntemi kullanılarak biber üretiminde alınan başarılı sonuçların Silifke'ye de taşınarak, çilek üretiminin artırılması hedefleniyor.

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Çilekte verim artışı ve kalıntı sorununun önüne geçilmesi için çalışmalar başladı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde Kazanlı'da solarizasyon yöntemi kullanılarak biber üretiminde alınan başarılı sonuçların Silifke'ye de taşınarak, çilek üretiminin artırılması hedefleniyor.MTSO'Dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin'de 43 bin dekar alanda yaklaşık 175 bin ton çilek üretiliyor. Bu üretimin 60 bin ton civarını kapsayan yaklaşık yüzde 35 gibi önemli bir bölümü ise Silifke'de gerçekleştiriliyor. Ancak son yıllarda bölgede önemli verim kayıpları yaşanıyor. Hazırlanan proje ile ilk etapta 20 dekar alanda denemeler yapılması ve ortaya çıkacak olumlu sonuçların ardından ilçe genelinde bu uygulamaların yayılması planlanıyor. 2017-2018 ile 2018-2019 sezonunu kapsayacak projenin toplam maliyeti ise 135 bin TL.Solarizasyon yöntemi ile çilekte ilk etapta yüzde 50 verim artışı, proje sonunda ise dünyadaki iyi örneklerde olduğu gibi dönüm başına 7-8 ton çilek üretebilmek adına ilk adımlar atıldı. Bu çerçevede, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde 'Çilek Yetiştiriciliğinde Solarizasyon ve Diğer Toprak Dezenfeksiyon Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi'nin anlatıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya MTSO Başkanı Şerafettin Aşut ve Yönetim Kurulu Üyesi Enis Hekimoğlu'nun yanı sıra Mersin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü ve Silifke Çilek Üreticileri Birliği temsilcileri katıldı.Kaynar: "İlçe ekonomisi için çilek çok önemli"Silifke ekonomisinin büyük bir bölümünü çilek üretiminin oluşturduğunu kaydeden Silifke TSO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar, Türkiye çilek üretiminin yaklaşık yüzde 35'ini, ihracatının ise yüzde 60'ını sağladıklarını söyledi. Kaynar, "İlçemiz için son derece önemli olan bu ürünü geçen yıl yaşanan sıkıntılar nedeniyle Rusya'ya istediğimiz rakamlarda ihraç edemedik. Bu yıl ise gelecek olumlu haberleri bekliyoruz. Çilek, bugüne kadar hep ıskalanmış bir ürün. Oysa Silifke ekonomisinin yüzde 50'si tarıma dayanıyor ve bunun büyük bölümünü de çilek oluşturuyor. Bu nedenle çilekteki verim artışını önemsiyoruz" dedi.Yücel: "Öncelik toprak analizlerinde"Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü adına konuşan Doç. Dr. Seral Yücel ise Kazanlı bölgesinde biberde yapılan çalışmaları anlatarak, benzer uygulamaları çilekte gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getirdi. Yalnızca verim artmayacağını, çevreyi ve tüketiciyi koruyacak ilaç kalıntısı olmayan entegre bir mücadele başlatılacağını kaydeden Yücel, "Bunun için ilk etapta dikim öncesi uygulanması gereken toprak dezenfeksiyonu çalışmalarını başlatacağız. Çilek üreticilerini temiz toprak konusunda bilgilendireceğiz. Çilekte yaşanan verim azalışını biliyoruz. Sorun toprak kökenli patojenler ve yabancı otlar. Amacımız bu konudaki uygulamaları göstererek üreticilerimizin verim artışını sağlamak. Buna da toprak dezenfeksiyonu ile başlayacağız. Ardından bitki besleme gibi konularda eğitimler vereceğiz" diye konuştu.Elde edilecek sonuçları düzenleyecekleri tarla günlerinde kamuoyu ile paylaşacaklarını belirten Yücel, sonuçların bu etkinlikte üretici ve teknik personele de gösterileceğini ve daha çok kişinin bu yöntemi uygulamayı hedef haline getirmesinin sağlanacağını ifade etti.Çalmaşur: "Verim giderek düşüyor"Silifkeli üretici ve Ziraat Mühendisi Yaşar Çalmaşur da ilçede yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Çilek üretiminin ilçe istihdamının yüzde 60'ını oluşturduğunu vurgulayan Çalmaşur, şunları söyledi: "Burada en büyük sorun toprak kökenli patojenler. Bu sorunu çözemezsek ilçemizde çilek üretimi bitecek. Çünkü maliyetler çok yükseldi ama biz fiyatlarımızı artıramıyoruz. Tek çözüm dekar başı verimi artırmamız. Bunun yanında doğru biyolojik mücadele de önemli. Ürün çeşitliliği nedeniyle biyolojik mücadele gerçekleştiremiyoruz. Çeşitlerde Silifke'ye özel adaptasyon çalışmaları da yapılmamış. Dışarıdan gelen çeşitler ve bu çeşitleri Silifke'ye adapte etmeye çalışıyoruz. Dövizin artması da maliyetlerimizin artmasında önemli rol oynadı. Maliyetlerimiz bu kadar artmışken dönüm başına verim ise 4 tona kadar geriledi."Derin: "Hedef ağustosta sağlıklı fidelere ulaşmak"Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden Kubilay Derin ise toprak dezenfeksiyonu sonrasında bitki beslemenin de büyük önem taşıyacağına dikkat çekerek, "Toprak kökenli olmayan diğer zararlılarla ilgili mücadelede zorlandığımız hangi konu varsa entomologlardan yardım alarak proje sonunda entegre bir çalışma gerçekleştirmek istiyoruz. Hedefimiz ilk yıl 4 ton olan dönüm başı çilek üretimini yüzde 50 artırıp 6 tona çıkarmak, proje sonunda da dünyadaki iyi örneklerde olduğu gibi 7-8 tona ulaştırmak" şeklinde konuştu.Proje tamamlandığında bu uygulamanın Silifke'nin yüzde 25'inde kullanılması halinde dahi toplamda en az yüzde 50 verim artışı yakalanabileceğini kaydeden Derin, çalışmaların hemen başlaması halinde ağustos ayında mümkün olduğunca sağlıklı fideleri yetiştirmiş olmak istediklerini bildirdi.