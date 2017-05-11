11.05.2017 10:25:04

Çilek seraları ve meyve bahçeleri turistlere açıldı

Tarımda marka haline gelen Antalya'nın Gazipaşa ilçesi, tarımla turizmi birleştirerek turistleri çekmeyi başardı. Alanya'ya tatile gelen turistler, hem serada çalışıyor hem de topladıkları meyveler için kese başı 5 TL para ödüyor. Dalından meyve yeme fırsatı bulan turistler üreticiye de ciddi bir katkı sağlıyor.

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Tarımda marka haline gelen Antalya'nın Gazipaşa ilçesi, tarımla turizmi birleştirerek turistleri çekmeyi başardı. Alanya'ya tatile gelen turistler, hem serada çalışıyor hem de topladıkları meyveler için kese başı 5 TL para ödüyor. Dalından meyve yeme fırsatı bulan turistler üreticiye de ciddi bir katkı sağlıyor.Alanya'ya tatile gelen turistleri 40 avro karşılığında günü birlik olarak Gazipaşa ilçesine getiren bazı işletmeciler ve tur firmaları, düzenledikleri ilginç turlarla dikkat çekiyor. Gazipaşa'nın doğal güzelliklerini doyasıya gezme imkanı bulan turistler tarladan çilek, ağacından dut ve yeni dünya toplama gibi aktivitelere katılıyor. Topladıkları ürünlere kase başı 5 lira para ödeyen turistler, üreticiye de ciddi bir katkı sağlıyor. Doğa turlarına akın eden turistler sera sahiplerine de bayram havası yaşatıyor.Sabah saatlerinde minibüslerle ilçeye gelen turist kafilesi, tura Güney Mahallesinde bulunan Kral Koyunda başlıyor. Eşsiz bir manzara eşliğinde kendisini turkuaz denize bırakan turistler gördükleri manzaradan övgüyle söz ediyor."Türk milleti çok sıcak kanlı ve misafirperver"Litvanyalı Gintare Jablouskeiene (45) Türkiye'ye beşinci kez geldiğini ancak Gazipaşa'yı ilk kez gördüğünü belirtti. Gazipaşa'nın doğasına bayıldığını söyleyen Jablouskeiene "Bugün gideceğimiz çilek bahçelerini çok merak ediyorum. Türkiye'nin çileğinin meşhur olduğunu biliyorum ve çilek yemek için sabırsızlanıyorum. Tüm Litvanyalıları Türkiye'ye davet ediyorum" dedi.Kral koyundaki deniz keyfinin ardından 5 bin yıllık bir geçmişe sahip Yalan Dünya Mağarası'nı gezen Litvanyalı turistler mağaraya hayran kaldı. Tura katılan Lina Kaluskeviciute (43) Gazipaşa'yı ve Yalan Dünya Mağarasını çok beğendiğini söyleyerek, "Buraya girince kendimi geçmiş yüzyıllara bir seyahat yapmış gibi hissettim. Türk milleti çok sıcak kanlı ve misafirperver. Bunu bildiğim için dördüncü kez Türkiye'ye geldim. Gelmeye de devam edeceğim" diye konuştu.Öğle yemeğinin ardından gezinin en çok merak edilen kısmına geçildi. Çilek bahçesine giden turistler, gönüllerince çilek yedi ve topladı. Türkçe "Çilek çok güzel" diyen 10 yaşındaki Gabija Jablouskeiene hayatında ilk kez çilek tarlası gördüğünü ve dalından çilek topladığını belirterek, "Bunu asla unutmayacağım" dedi.Çilek tarlasından çıktıktan sonra dalında yeni dünya ve dut toplayan kafile, otellerde yedikleri meyvelerin bu kadar tatlı olmamasından yakındı. Kafile daha sonra yakınlardaki bir camiye götürüldü. Kadınlar üzerine etek giyerek başını örttü ve camide merak ettiklerini rehberlerine sordu. Litvanyalı 26 yaşındaki Egle Vaupsaite Müslümanların günde 5 kez namaz kıldığını öğrendiğini ve buna çok şaşırdığını söyledi. Gazipaşa'ya ilk kez geldiğini ve gördükleri karşısında etkilendiğini belirten Egle, "Bugün Kral Koyunda yüzme molası verdik, doğası beni çok etkiledi. Ardından Yalan Dünya Mağarasını gezdik. Oranın derinliği ve karşılaştığım yarasalar beni çok etkiledi. Daha sonra ise hayatımın en güzel çileklerini yedim. Bu günü asla unutamayacağım" dedi."Turlar bölge halkına da katkı sağlıyor"Litvanyalı turist kafilesini ilçeye getiren seyahat acentesinin sahibi Mustafa Erkut, geçtiğimiz yıl ilçeye 4 bin 500 turist getirdiğini, bu yıl ise 9 bine yakın özellikle Litvanyalı turisti Gazipaşa'ya getirmeyi hedeflediğini söyledi. Gazipaşa'nın inanılmaz bir doğası olduğunu belirten Erkut, "Misafirlerimizin ülkesinde dağ yok. Karşılaştıkları Toros Dağları bile onların büyük ilgisini çekiyor ve çok şaşırıyorlar. Yaptığımız doğal turlar onların büyük beğenisini topluyor. Son olarak gezdiğiniz camimizde İslam'a yönelik de bilgiler veriyoruz. İslam dininin diğer dinlere olan saygısını ve hoşgörüsünü duyunca çok şaşırıyorlar. Bu konuda da bilgilendirme yapabildiğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Bizi ağırlayan tüm ilçe halkına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.Seyahat acentesinin ilçeye gelmesine vesile olan Yalan Dünya Mağarası işletmecisi Mehmet Uncuoğlu ise amaçlarının Gazipaşa'yı tanıtmak olduğunu söyleyerek, "İlçemizin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra tarım ürünlerini de tanıtıyoruz. Hayatında hiç çilek bahçesi görmemiş, dalından dut yememiş insanlar var. Bu onlara çok farklı geliyor. Bunun yanı sıra yaptığımız turlar bölge halkına da katkı sağlıyor. Bahçesini gezdiğimiz, ürününü topladığımız üreticilere de katkı sağlıyoruz. Bu da bizim için ayrı bir sevinç. Hedefimiz gün geçtikçe turist sayısını arttırmak" diye konuştu.