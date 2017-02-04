04.02.2017 09:43:24

Çile, hayalindeki kırmızı elbisesine kavuştu

Antakya ilçesi Ovakent Mahallesi'nde yaşayan Fatma Alıcı'nın (48), çocukları gelişim engelli 20 yaşındaki Yusuf Çetin ve hiperaktivite bozukluğu bulunan 14 yaşındaki Çile Alıcı'nın bakımsızlıktan çürümeye başlayan evlerindeki drama Türkiye seyirci kalmadı.

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Antakya ilçesi Ovakent Mahallesi'nde yaşayan Fatma Alıcı'nın (48), çocukları gelişim engelli 20 yaşındaki Yusuf Çetin ve hiperaktivite bozukluğu bulunan 14 yaşındaki Çile Alıcı'nın bakımsızlıktan çürümeye başlayan evlerindeki drama Türkiye seyirci kalmadı.İHA'nın haberi üzerine harekete geçen Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın talimatıyla Kızılay ekipleri Çile ve ailesini ziyaret ederek ihtiyaç tespitinde bulundu. Bu arada İstanbul'da yaşayan 23 yaşındaki İdil Annaç, Çile'nin hayalini gerçekleştirmek için satın aldığı kırmızı elbiseyi, Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'a teslim etti. Ercan Tan tarafından gönderilen kırmızı elbisesini teslim alan Çile Alıcı, Türk Kızılay'ı başta olmak üzere destek olan herkese teşekkür etti. Hayalindeki kırmızı elbiseye kavuşan 14 yaşındaki Çile sevincini annesi ve ağabeyiyle paylaştı.Hayaline kavuşmanın sevincini yaşadığını belirten Çile, "İyi ki Kızılay var. Onlara teşekkür ediyorum. İdil ablama, Kızılay ablalarıma çok teşekkür ediyorum sizleri çok seviyorum" dedi.Ercan Tan, Çile'ye yazdığı bir mektupla birlikte içinde kırmızı elbisenin de bulunduğu kışlık giysilerden oluşan paketi Antakya'daki Kızılay ekiplerine gönderdi. Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, mektubu okuyan Çile Kızılay'a teşekkür etti.