09.05.2017 14:28:12
Kıran kırana geçen müsabakalarda sporcular birbirleriye son ana kadar mücadele ettiler. Karşılaşmalar sonucunda dereceye giren sporcuların ödülleri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında verilecek.
Çıldır'da Güreş Müsabakaları Kıran Kırana Geçti
ARDAHAN (İHA) Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğünce Gençlik haftası kapsamında 09 mayıs 2017 tarihinde Çıldır lisesi çok amaçlı spor salonunda güreş müsabakaları yapıldı.ARDAHAN (İHA) Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğünce Gençlik haftası kapsamında 09 mayıs 2017 tarihinde Çıldır lisesi çok amaçlı spor salonunda güreş müsabakaları yapıldı.
Kıran kırana geçen müsabakalarda sporcular birbirleriye son ana kadar mücadele ettiler. Karşılaşmalar sonucunda dereceye giren sporcuların ödülleri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında verilecek.