18.02.2017 18:52:00

Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir ikamette çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir ikamette çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi.Yangın, Girne Mahallesi Yunus Emre Caddesinde Mehmet Özçiçek'e ait ikamette meydana geldi. Gece kömür sobasından çıkan kıvılcım halıların üzerine düştü. Halıların tutuşmasıyla büyüyen yangın evin diğer odalarına sıçradı. Yangını farkeden ev sakinleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.Ev sahibi Mehmet Özçiçek, evdeki eşyaların kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Gece saatlerinde çıkan yangında ev eşyalarımızın tamamı yandı. Evimiz ve eşyalarımız kullanılamaz hale geldi" dedi.