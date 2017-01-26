26.01.2017 16:45:06

Cihanbeyli Gençlik Meclisinin 'Minik Kalpler Üşümesin' projesi sürüyor

Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediyesi Gençlik Meclisi, ihtiyaç sahibi çocukların soğuk ve yağışlı havalardan korunması için başlattığı 'Minik Kalpler Üşümesin' projesi sürüyor.

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Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediyesi Gençlik Meclisi, ihtiyaç sahibi çocukların soğuk ve yağışlı havalardan korunması için başlattığı "Minik Kalpler Üşümesin" projesi sürüyor.Kampanya çerçevesinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için mont, çizme, atkı bere takımları Gençlik Meclis'i girişimleri ve yardım sever vatandaşlarımızın katkıları ile mink kalpleri ısıttı.Cihanbeyli Gençlik Meclis Başkanı Yavuzhan Kale, "Bizler toplumun her alanında ilçemize ve ülkemize destek vermek için çalışmaktayız. Özellikle de kışın zorlu şartlarında küçük de olsa çocuklarımıza yardımda bulunarak kışı sıcak geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Dağıttığımız montların bir nebze de olsun onların sevincine vesile olmasını istiyoruz. Bu durumda sosyal sorumluluk projesi kapsamında yardım etmek isteyen, hayırsever vatandaşlarımızı bu kampanyada yer almaya davet ediyor. 'Bir çocukta sen giydir' sloganıyla yardımlarınızı bekliyoruz" dedi.Başkan Yavuzhan Kale, bu tür yardım yardımların süreceğini de sözlerine ekledi.