18.02.2017 12:06:42

Çığın altında kalan kepçe operatörü ölü bulundu

Van'ın Bahçesaray ilçesinden hasta kurtarma operasyonundan dönerken çığ düşmesi sonucu dereye yuvarlanan belediyeye ait iş makinesi operatörünün cesed

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Van'ın Bahçesaray ilçesinden hasta kurtarma operasyonundan dönerken çığ düşmesi sonucu dereye yuvarlanan belediyeye ait iş makinesi operatörünün cesedine ulaşıldı.Alınan bilgiye göre olay, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Bahçesaray ilçesi Altındere Mahallesi Dikmenler mezrası mevkiinde meydana geldi. Hasta kurtarma operasyonundan dönen Van Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi, çığ düşmesi sonucu yaklaşık 500 metrelik uçurumdan dereye yuvarlanmış, olayda operatör Vasfi Karca ise kaybolmuştu.Sabah saatlerinde olay yerine ulaşan AFAD, jandarma, karayolları ve belediye ekipleri, vatandaşlarla birlikte yaptıkları arama çalışmaları sonucunda saat 11.00 sıralarında iş makinesi operatörü Vasfi Karca'nın cansız bedenine ulaştı. Sabah saatlerinde Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın başkanlığında oluşturulan kriz masası, kurtarma çalışmaları için yoğun çaba sarf ederken, olayın çığ düşmesi sonucu oluştuğu ve kar temizleme ekibinde yer alan Loderin yaklaşık 500 metrelik uçurumdan aşağıya düştüğü belirtildi.Öte yandan, sosyal medya hesabı Facebook'ta iki gün önce "Büyükşehir Çalışıyor" notuyla paylaşım yapan Karca'nın çalışmalarını gösteren çok sayıda fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı.(Murat Dalgın / İHA)